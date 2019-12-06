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Белорусские биатлонисты выступают в эстафете. Онлайн

07.12.2019 19:20 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мужская сборная Беларуси по биатлону выступает в эстафете на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.


Фото: Дарья Бурякина

Нашу команду представляют Антон Смольский, Роман Елетнов, Максим Воробей и Сергей Бочарников.

Главные фавориты выставили следующие квартеты:

Норвегия: Дале, Бьонтегор, Т. Бё, Й. Бё.

Франция: Жаклен, Фийон-Майе, Дестье, Фуркад.

Германия: Лессер, Хорн, Пайффер, Долль.

Россия: Елисеев, Малышко, Латыпов, Логинов.

Швеция: Стенерсен, Нелин, Понсилуома, Самуэльссон.

Австрия: Ляйтнер, Эдер, Эберхард, Ландертингер.

Чехия: Шлезингр, Моравец, Штвертецки, Крчмар.

Италия: Хофер, Бормолини, Каппеллари, Виндиш.

Швейцария: Финелло, Вегер, Дольдер, Вистнер.

Украина: Тищенко, Прима, Ткаленко, Пидручный.

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе гонки.

 
 
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Мужская сборная Беларуси по биатлону выступает в эстафете на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.
 
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