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Белорусские биатлонисты выступают в эстафете. Онлайн
Источник материала: Tut.by
Мужская сборная Беларуси по биатлону выступает в эстафете на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.
Нашу команду представляют Антон Смольский, Роман Елетнов, Максим Воробей и Сергей Бочарников.
Главные фавориты выставили следующие квартеты:
Норвегия: Дале, Бьонтегор, Т. Бё, Й. Бё.
Франция: Жаклен, Фийон-Майе, Дестье, Фуркад.
Германия: Лессер, Хорн, Пайффер, Долль.
Россия: Елисеев, Малышко, Латыпов, Логинов.
Швеция: Стенерсен, Нелин, Понсилуома, Самуэльссон.
Австрия: Ляйтнер, Эдер, Эберхард, Ландертингер.
Чехия: Шлезингр, Моравец, Штвертецки, Крчмар.
Италия: Хофер, Бормолини, Каппеллари, Виндиш.
Швейцария: Финелло, Вегер, Дольдер, Вистнер.
Украина: Тищенко, Прима, Ткаленко, Пидручный.
SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе гонки.
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Мужская сборная Беларуси по биатлону выступает в эстафете на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.
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