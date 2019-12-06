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Людмила Волчек: «Благодаря спорту моя жизнь перевернулась с ног на голову». Анонс «Недели спорта»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Готовится к эфиру еженедельная итоговая программа «Неделя спорта».
Прерванная гегемония БАТЭ, сенсационное лидерство брестского «Динамо». Что еще останется в истории очередного сезона чемпионата Беларуси по футболу?
Чем живет паралимпийская сборная чуть больше, чем за полгода до старта самого главного спортивного мультифорума четырехлетия и как готовится к Паралимпиаде именитая Людмила Волчек.
Людмила Волчек:
Чего ждать от домашнего молодежного чемпионата мира по хоккею? И как сейчас обстоят дела с одним из главных видов спорта Беларуси – в большом интервью с председателем федерации Геннадием Савиловым.
Геннадий Савилов:
Об этом и не только в итоговой информационно-аналитической программе «Неделя спорта» 8 декабря в 22:15 в эфире телеканала СТВ.
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Новости Беларуси. Готовится к эфиру еженедельная итоговая программа «Неделя спорта». Главные темы предстоящего выпуска смотрите в видеоматериале. Прерванная...
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