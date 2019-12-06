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Людмила Волчек: «Благодаря спорту моя жизнь перевернулась с ног на голову». Анонс «Недели спорта»

07.12.2019 18:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Готовится к эфиру еженедельная итоговая программа «Неделя спорта».

Главные темы предстоящего выпуска смотрите в видеоматериале.

Людмила Волчек: «Благодаря спорту моя жизнь перевернулась с ног на голову». Анонс «Недели спорта»

Прерванная гегемония БАТЭ, сенсационное лидерство брестского «Динамо». Что еще останется в истории очередного сезона чемпионата Беларуси по футболу?

Ярко и с размахом «Динамо-Брест» отпраздновал завершение сезона

Людмила Волчек: «Благодаря спорту моя жизнь перевернулась с ног на голову». Анонс «Недели спорта»

Чем живет паралимпийская сборная чуть больше, чем за полгода до старта самого главного спортивного мультифорума четырехлетия и как готовится к Паралимпиаде именитая Людмила Волчек.

Людмила Волчек: «Благодаря спорту моя жизнь перевернулась с ног на голову». Анонс «Недели спорта»

Людмила Волчек:
Благодаря спорту моя жизнь перевернулась с ног на голову. У меня есть квартира, машина, домик в деревне. Все мечты сбывались благодаря спорту.

Людмила Волчек: «Благодаря спорту моя жизнь перевернулась с ног на голову». Анонс «Недели спорта»

Чего ждать от домашнего молодежного чемпионата мира по хоккею? И как сейчас обстоят дела с одним из главных видов спорта Беларуси – в большом интервью с председателем федерации Геннадием Савиловым.

Людмила Волчек: «Благодаря спорту моя жизнь перевернулась с ног на голову». Анонс «Недели спорта»

Геннадий Савилов:
Алексей Протас – один из тех, на кого мы рассчитываем. Он сейчас лучший бомбардир.

Алексей Протас: есть только первое место, и мы должны биться только за победу

Об этом и не только в итоговой информационно-аналитической программе «Неделя спорта» 8 декабря в 22:15 в эфире телеканала СТВ.

Геннадий Савилов: Все сильнейшие хоккеисты, на которых мы могли рассчитывать – они все здесь

Люди в материале: Людмила Волчек, Геннадий Савилов
 
Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. Готовится к эфиру еженедельная итоговая программа «Неделя спорта». Главные темы предстоящего выпуска смотрите в видеоматериале. Прерванная...
 
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