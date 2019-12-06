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Под видом мела. В польской Гдыне изъяли 2 тонны кокаина
Источник материала: СТВ
Новости Польши. Польская полиция ликвидировала наркокартель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В результате спецоперации задержана крупнейшая за последние 30 лет партия кокаина. Изъято почти 2 тонны запрещенных веществ стоимостью полмиллиарда долларов. Задержаны семь человек.
Спецоперация прошла в порту города Гдыня, куда контейнеры с наркотиками доставили под видом мела. Их планировали переправить на тайный склад, чтобы впоследствии сбывать по всей Европе.
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Новости Польши. Польская полиция ликвидировала наркокартель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате спецоперации задержана крупнейшая за...
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