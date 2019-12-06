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Под видом мела. В польской Гдыне изъяли 2 тонны кокаина

07.12.2019 20:23 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Польши. Польская полиция ликвидировала наркокартель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под видом мела. В польской Гдыне изъяли 2 тонны кокаина

В результате спецоперации задержана крупнейшая за последние 30 лет партия кокаина. Изъято почти 2 тонны запрещенных веществ стоимостью полмиллиарда долларов. Задержаны семь человек.

Под видом мела. В польской Гдыне изъяли 2 тонны кокаина

Спецоперация прошла в порту города Гдыня, куда контейнеры с наркотиками доставили под видом мела. Их планировали переправить на тайный склад, чтобы впоследствии сбывать по всей Европе. 

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Новости Польши. Польская полиция ликвидировала наркокартель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате спецоперации задержана крупнейшая за...
 
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