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Синоптики: декабрь будет немного теплее обычного

07.12.2019 20:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

За последние три десятка лет климат в Беларуси дал сбой, рассказали в программе «Плюс-минус». О новых метеотрендах заговорили после аномально тёплого лета 1989 года. С тех пор среднегодовая температура в стране выросла на 1,3 градуса.

В Беларуси появилась новая климатическая зона. Как это сказывается на природе

Летом стало больше жарких дней. Сменились и зимние тенденции. Тепловые волны в холодный период всё чаще становятся виновниками гололёдов.

Синоптики: декабрь будет немного теплее обычного

Матвей Четырко, инженер-синоптик Белгидромета:
Активная циклоническая деятельность в Атлантике привела к тому, что в большинстве стран Западной Европы и в Беларуси наблюдается не по сезону тёплая погода. Температурный фон на 1-6 градусов превышает климатическую норму этого периода. В целом, декабрь прогнозируется немного теплее обычного, среднесуточная температура ожидается на 1 градус выше средних многолетних значений. В течение месяца обычно бывает от 13 до 20 дней с оттепелью, значительные похолодания наблюдаются во второй половине месяца.

Мокрый снег и дождь каждый день. Синоптики рассказали о погоде на неделю

 

Люди в материале: Матвей Четырко
 
 
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За последние три десятка лет климат в Беларуси дал сбой, рассказали в программе «Плюс-минус». О новых метеотрендах заговорили после аномально тёплого лета 1989...
 
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