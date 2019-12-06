|
Синоптики: декабрь будет немного теплее обычного
Источник материала: СТВ
За последние три десятка лет климат в Беларуси дал сбой, рассказали в программе
Летом стало больше жарких дней. Сменились и зимние тенденции. Тепловые волны в холодный период всё чаще становятся виновниками гололёдов.
Матвей Четырко, инженер-синоптик Белгидромета:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За последние три десятка лет климат в Беларуси дал сбой, рассказали в программе «Плюс-минус». О новых метеотрендах заговорили после аномально тёплого лета 1989...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)