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Опознали по записке в медальоне. Почти 80 лет белорус-красноармеец считался пропавшим без вести

07.12.2019 20:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Толочине перезахоронили останки земляка-красноармейца, который погиб во время второй попытки освобождения Харькова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Опознали по записке в медальоне. Почти 80 лет белорус-красноармеец считался пропавшим без вести

Почти 80 лет Василия Белановича считали пропавшим без вести. Восстановить память о героическом белорусе удалось благодаря работе украинских поисковиков. Именно они во время военно-патриотической экспедиции подняли останки бойца, установили его имя и привезли на родину.

В международной вахте памяти приняла участие Анастасия Бут.

Опознали по записке в медальоне. Почти 80 лет белорус-красноармеец считался пропавшим без вести

Спустя 78 лет, но он все же вернулся на родину. Туда, где родился и вырос, откуда уходил на фронт. И где всегда ждали родные – мать, сестры. А дождались, увы, только убеленные сединами племянники и их дети.

Опознали по записке в медальоне. Почти 80 лет белорус-красноармеец считался пропавшим без вести

Марина Адамович, внучка Василия Белановича:
Была фотография раньше у бабушки, и я как-то поинтересовалась, она сказала, что мой брат Вася, он погиб. Кроме того, погибли два родных брата – Антон и Семен – кроме Василия. И муж бабушки тоже погиб. 

Опознали по записке в медальоне. Почти 80 лет белорус-красноармеец считался пропавшим без вести

Почти восемь десятилетий Василий Беланович считался без вести пропавшим. И только этой осенью удалось узнать о героической гибели 22-летнего белоруса. Это случилось в ночь с 25 на 26 мая 1942-го, во время второй попытки освобождения украинского Харькова. Опознать бойца удалось по записке в медальоне.

Опознали по записке в медальоне. Почти 80 лет белорус-красноармеец считался пропавшим без вести

Никита Дрожча, поисковик (Украина):
Был бой или налет авиации, мы точно не знаем, но довольно много разбитых обозов, лошадей, кавалерия. Есть какие-то укрепления, окопы.

Опознали по записке в медальоне. Почти 80 лет белорус-красноармеец считался пропавшим без вести

Тогда в «Барвенковском котле» погибли 270 тысяч солдат. Они так и не смогли вырваться из окружения. Около 100 тысяч продолжают лежать в полях под украинским селом Ивановка-2. Почти 300 человек подняли во время последних трех экспедиций.

Опознали по записке в медальоне. Почти 80 лет белорус-красноармеец считался пропавшим без вести


Ярослав Жилкин, председатель правления Всеукраинской общественной организации (Украина):
Эта экспедиция закончилась – мы нашли 142 красноармейца. Среди них было 32 личных опознавательных знака, увы, прочтено на сегодняшний день около 10. 
    
Опознали по записке в медальоне. Почти 80 лет белорус-красноармеец считался пропавшим без вести
 
Алексей Якименко, председатель Толочинской районной организации ОО «Белорусский союз офицеров»:
Пока не будет похоронен последний солдат, не закончилась война. И эту память надо сохранять для потомков, для детей. И увековечить память солдата было всегда традицией.

Опознали по записке в медальоне. Почти 80 лет белорус-красноармеец считался пропавшим без вести
 
Анастасия Бут, корреспондент:
5,5 тысяч толочинцев погибли в годы Великой Отечественной войны. Еще больше – свыше 8 тысяч солдат – покоятся в братских могилах района. Имена большинства, к сожалению, неизвестны. Поисковая работа продолжается.

Люди в материале: Марина Адамович, Анастасия Бут, Никита Дрожча, Ярослав Жилкин, Алексей Якименко
 
 
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Новости Беларуси. В Толочине перезахоронили останки земляка-красноармейца, который погиб во время второй попытки освобождения Харькова, сообщили в программе...
 
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