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Опознали по записке в медальоне. Почти 80 лет белорус-красноармеец считался пропавшим без вести
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Толочине перезахоронили останки земляка-красноармейца, который погиб во время второй попытки освобождения Харькова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Почти 80 лет Василия Белановича считали пропавшим без вести. Восстановить память о героическом белорусе удалось благодаря работе украинских поисковиков. Именно они во время военно-патриотической экспедиции подняли останки бойца, установили его имя и привезли на родину.
Спустя 78 лет, но он все же вернулся на родину. Туда, где родился и вырос, откуда уходил на фронт. И где всегда ждали родные – мать, сестры. А дождались, увы, только убеленные сединами племянники и их дети.
Марина Адамович, внучка Василия Белановича:
Почти восемь десятилетий Василий Беланович считался без вести пропавшим. И только этой осенью удалось узнать о героической гибели 22-летнего белоруса. Это случилось в ночь с 25 на 26 мая 1942-го, во время второй попытки освобождения украинского Харькова. Опознать бойца удалось по записке в медальоне.
Никита Дрожча, поисковик (Украина):
Тогда в «Барвенковском котле» погибли 270 тысяч солдат. Они так и не смогли вырваться из окружения. Около 100 тысяч продолжают лежать в полях под украинским селом Ивановка-2. Почти 300 человек подняли во время последних трех экспедиций.
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Новости Беларуси. В Толочине перезахоронили останки земляка-красноармейца, который погиб во время второй попытки освобождения Харькова, сообщили в программе...
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