Чай с мёдом при простуде не полезен?

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Советы, как избежать простуды и правильно с ней бороться, врач дала в программе «Плюс-минус» .

Виктория Дедкова, врач-терапевт:

Распространённое мнение о том, что чай с мёдом является полезным. Это может усилить симптомы, усилить першение и развитие сухого кашля.