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Четыре часа в «Бочаровом ручье»: Путин и Лукашенко обсудили интеграцию
07.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Россия и Беларусь сделают все, чтобы народы двух стран чувствовали преимущества от интеграции – в Сочи продолжается встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко. В канун 20-летия Договора о Союзном государстве обсуждают итоги и дальнейшие перспективы сотрудничества, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Анна Бажайкина.
Какой будет программа интеграции между Россией и Беларусью и произойдет ли она в ближайшее время. Это главные вопросы, на которые ждали ответ в резиденции российского президента.
Владимир Путин встретил своего белорусского коллегу на входе в «Бочаров Ручей». Александр Лукашенко сразу обратил внимание на погоду в Сочи.
«Вот это Россия – тепло!». – «И светло».
В своем вступительном слове Путин отметил, важно, что встретились именно накануне юбилейной даты, 20-летия Союзного государства.
Лукашенко согласился, что за 20 лет существования Союзного государства сделано немало, но и вопросы остаются.
Об интеграции говорят давно, но придти к общему мнению не получается. Если удастся договориться, то у России и Беларуси будет единый налоговой и гражданский кодекс, таможня, банковская сфера. Минск настаивает, что на территории Союзного государства на энергоресурсы должна быть единая цена. Москва не согласна. И это один из камней преткновения. К тому же через пять лет экспортные пошлины на нефть отменят, а сборы за добычу повысят. От этого Минск сильно потеряет в деньгах. Белорусская сторона также настаивает на равных условиях и в других экономических сферах.
Переговоры шли больше четырех часов. В середине перешли в формат делового обеда. Гостей угощали барабулькой с артишоками, телятиной и сорбетом на десерт. Лидеры подняли Бокалы. Но за что пили, осталось в секрете.
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Народы обеих стран должны получить от интеграции заметные преимущества.
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