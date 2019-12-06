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Четыре часа в «Бочаровом ручье»: Путин и Лукашенко обсудили интеграцию

07.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Россия и Беларусь сделают все, чтобы народы двух стран чувствовали преимущества от интеграции – в Сочи продолжается встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко. В канун 20-летия Договора о Союзном государстве обсуждают итоги и дальнейшие перспективы сотрудничества, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Анна Бажайкина.

Какой будет программа интеграции между Россией и Беларусью и произойдет ли она в ближайшее время. Это главные вопросы, на которые ждали ответ в резиденции российского президента.

Владимир Путин встретил своего белорусского коллегу на входе в «Бочаров Ручей». Александр Лукашенко сразу обратил внимание на погоду в Сочи.

«Вот это Россия – тепло!». – «И светло».

В своем вступительном слове Путин отметил, важно, что встретились именно накануне юбилейной даты, 20-летия Союзного государства.

«Именно сегодня это важно, потому что завтра исполняется 20 лет Союзному договору. Выражаю вам слова благодарности за то, что вы сегодня здесь, в России. Хочу выразить надежду на то, что мы и дальше будем делать все для того чтобы наши народы и страны чувствовали свою близость, продолжали сближение, прежде всего, в сфере экономики, но не только, и в социальной сфере, что я считаю чрезвычайно важным. И получали бы заметные преимущества от этой интеграции», – сказал Путин.

Лукашенко согласился, что за 20 лет существования Союзного государства сделано немало, но и вопросы остаются.

«Мы приехали только для анализа, как вы сказали, нашего договора. И не просим ничего, не настаиваем ни на чем. Мы договорились давно, развивая наш договор: люди и субъекты хозяйствования должны иметь равные условия для жизни и работы», – отметил Лукашенко.

Об интеграции говорят давно, но придти к общему мнению не получается. Если удастся договориться, то у России и Беларуси будет единый налоговой и гражданский кодекс, таможня, банковская сфера. Минск настаивает, что на территории Союзного государства на энергоресурсы должна быть единая цена. Москва не согласна. И это один из камней преткновения. К тому же через пять лет экспортные пошлины на нефть отменят, а сборы за добычу повысят. От этого Минск сильно потеряет в деньгах. Белорусская сторона также настаивает на равных условиях и в других экономических сферах.

Переговоры шли больше четырех часов. В середине перешли в формат делового обеда. Гостей угощали барабулькой с артишоками, телятиной и сорбетом на десерт. Лидеры подняли Бокалы. Но за что пили, осталось в секрете.



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Теги: Минск
 
 
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Народы обеих стран должны получить от интеграции заметные преимущества.
 
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