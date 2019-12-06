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Валентин Елизарьев: «Нужно строить со мной очень творческие и доверительные отношения»
Источник материала: СТВ
Художественный руководитель Большого театра откровенно рассказал о себе и своей работе в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Валентин Елизарьев, художественный руководитель Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:
Вадим Щеглов:
Валентин Елизарьев:
Таких очень много. Отвернуться я не могу. Помогать всем тоже очень трудно. Поэтому нужно всех к каким-то единым вещам подводить, самое главное, к результату в театре. Не к выяснению отношений, не трепотни по углам в театре. Вот главное – это сцена, вот здесь должен быть результат художественный! И от этого становится кто-то ценным артистом. А кто-то, который случайно выходит, случайно, вообще, залетел в эту профессию, он должен тихо уйти.
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Художественный руководитель Большого театра откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Вы сказали, что...
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