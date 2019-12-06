ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Валентин Елизарьев: «Нужно строить со мной очень творческие и доверительные отношения»

07.12.2019 20:55 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Художественный руководитель Большого театра откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Вы сказали, что искусство развивается волнообразно.

Валентин Елизарьев, художественный руководитель Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:
Да.

Вадим Щеглов:
И в любое время бывают кризисы. Были ли они у Вас и как Вы с ними справлялись?

Валентин Елизарьев: «Нужно строить со мной очень творческие и доверительные отношения»

Валентин Елизарьев:
Кризисы у меня бывали. Я стараюсь никому никогда не показывать своё внутреннее состояние. И, наверное, какие-то разочарования в моей жизни были. И в друзьях, и в коллегах. Но я сильный.

Я просто далее, когда понимаю, что это дружба или знакомство, когда во мне видят руководителя, от которого можно что-то поиметь, взять – меня это очень удивляет. Потому что я, наверное, существую не только для того, чтобы руководить процессом, а прежде всего – отдать от себя. Но нужно строить со мной очень творческие и доверительные отношения, чтобы я понимал. Потому что много людей приходит очень разных, с многими разными людьми работаю. И моё состояние тоже – знаете, такое растрёпанное сердце: я и из-за этого переживаю, и из-за этого…

Таких очень много. Отвернуться я не могу. Помогать всем тоже очень трудно. Поэтому нужно всех к каким-то единым вещам подводить, самое главное, к результату в театре. Не к выяснению отношений, не трепотни по углам в театре. Вот главное – это сцена, вот здесь должен быть результат художественный! И от этого становится кто-то ценным артистом. А кто-то, который случайно выходит, случайно, вообще, залетел в эту профессию, он должен тихо уйти.

Люди в материале: Валентин Елизарьев
 
Теги: знакомства
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Художественный руководитель Большого театра откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Вы сказали, что...
 
Новости дня
Новости разные
 
Потерялся питомец? Сообщай на 115.бел
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Фаниполь Online
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
07.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика