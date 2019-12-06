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В Беларуси снова дорожает автомобильное топливо
07.12.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
С 8 декабря в Беларуси розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин увеличатся на 1 копейку,
— С учетом роста мировых котировок нефти, а также снижения курса национальной валюты в целях компенсации НПЗ возросших затрат на приобретение нефти стоимость автомобильного топлива на автозаправочных станциях Республики Беларусь с 8 декабря 2019 года увеличивается на 1 копейку, — объяснили в «Белнефтехиме».
Стоимость одного литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 61 копейку, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 71 копейку, АИ-98-К5-Евро — 1 рубль 93 копейки, ДТ — 1 рубль 71 копейку.
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С 8 декабря в Беларуси розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин увеличатся на 1 копейку, сообщила пресс-служба «Белнефтехима». Это двадцать...
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