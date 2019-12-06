В Беларуси снова дорожает автомобильное топливо

Источник материала: Горецкий вестник

С 8 декабря в Беларуси розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин увеличатся на 1 копейку, сообщила пресс-служба «Белнефтехима». Это двадцать пятое за текущий год изменение цен на топливо.







— С учетом роста мировых котировок нефти, а также снижения курса национальной валюты в целях компенсации НПЗ возросших затрат на приобретение нефти стоимость автомобильного топлива на автозаправочных станциях Республики Беларусь с 8 декабря 2019 года увеличивается на 1 копейку, — объяснили в «Белнефтехиме».

Стоимость одного литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 61 копейку, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 71 копейку, АИ-98-К5-Евро — 1 рубль 93 копейки, ДТ — 1 рубль 71 копейку.