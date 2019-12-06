Потерялся питомец? Сообщай на 115.бел









Александр Дорохович, передает корреспондент агентства «Минск-Новости». Специальная вкладка для объявлений о потерянных и найденных в Минске животных заработает на портале 115.бел. Об этом во время прямой линии сообщил заместитель председателя Мингорисполкомакорреспондент агентства «Минск-Новости».





‐ Такой сервис на портале «Мая рэспублiка» появится в ближайшее время, — уточнил А. Дорохович.





Опция будет полезной, ведь одна площадка объединит объявления из всего города, которые сейчас владельцы животных размещают в разных сообществах в социальных сетях. Ею смогут пользоваться в том числе сотрудники гостиницы для животных «Фауна города», чтобы посмотреть, не ищут ли хозяева собаку и кошку, оказавшуюся в учреждении.



