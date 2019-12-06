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Елизарьев: «Ходят полуголодные, а ничего не могут сделать. И мучаются всю жизнь, и мечтают похудеть. Я просто безумно жалею этих женщин»
Источник материала: СТВ
Художественный руководитель Большого театра откровенно рассказал о себе и своей работе в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Валентин Елизарьев, художественный руководитель Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:
Вадим Щеглов:
Валентин Елизарьев:
А вот другие есть примеры – ничего, вообще, всё им дала природа, им не нужно ни с кем бороться. Кому как повезет в этой жизни, у кого какая наследственность.
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Елизарьев: «Ходят полуголодные, а ничего не могут сделать. И мучаются всю жизнь, и мечтают похудеть. Я просто безумно жалею этих женщин»
Художественный руководитель Большого театра откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Говорят, что театр...
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