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У Лукашенко есть "уютный дом в Сочи". Где он?

07.12.2019 21:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным сегодня рассказал о своем уютном доме в Сочи.



"Спасибо еще раз, что пригласили сюда. Правда, тут за забором и мой дом, уютный и теплый, вы видели. Поэтому, можно сказать, я в своем доме", - сказал Лукашенко, не приведя больше подробностей, о каком доме идет речь, уточняют РИА Новости. 

Насколько известно, белорусская недвижимость в Сочи - это старый санаторий "Беларусь", построенный еще в 1937 году в центральной части города, и новый комплекс в горном поселке Красная Поляна в Адлерского района. В первом, который соседствует с резиденцией российского президента "Бочаров ручей", для Лукашенко возведена жилая резиденция, в другом он лечится в минеральных источниках и катается на лыжах.

На сегодняшней встрече, которая проходила в "Бочаровом ручье" Лукашенко, очевидно, имел в виду новостройки, которые появились на территории, которая была закреплена за санаторием "Беларусь".  Здесь пару лет назад с нуля было построено несколько зданий: сама резиденция - это двухэтажный корпус с гостевыми домиками, а также 13-этажный "Парк-отель", несколько спортивных площадок и т. д. 
 
 
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Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным сегодня рассказал о своем уютном доме в Сочи.
 
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