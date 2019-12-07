







"Спасибо еще раз, что пригласили сюда. Правда, тут за забором и мой дом, уютный и теплый, вы видели. Поэтому, можно сказать, я в своем доме", - сказал Лукашенко, не приведя больше подробностей, о каком доме идет речь, уточняют РИА Новости.





Насколько известно, белорусская недвижимость в Сочи - это старый санаторий "Беларусь", построенный еще в 1937 году в центральной части города, и новый комплекс в горном поселке Красная Поляна в Адлерского района. В первом, который соседствует с резиденцией российского президента "Бочаров ручей", для Лукашенко возведена жилая резиденция, в другом он лечится в минеральных источниках и катается на лыжах.

На сегодняшней встрече, которая проходила в "Бочаровом ручье" Лукашенко, очевидно, имел в виду новостройки, которые появились на территории, которая была закреплена за санаторием "Беларусь". Здесь пару лет назад с нуля было построено несколько зданий: сама резиденция - это двухэтажный корпус с гостевыми домиками, а также 13-этажный "Парк-отель", несколько спортивных площадок и т. д.



