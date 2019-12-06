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Елизарьев: «Чтобы слово «Беларусь» не было формальным, должны быть обязательно спектакли, рождённые здесь, в нашем театре»
Источник материала: СТВ
Художественный руководитель Большого театра откровенно рассказал о себе и своей работе в программе
Валентин Елизарьев, художественный руководитель Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:
Поэтому мы работаем над этим и в опере и в балете. Это всё не очень простое дело. И всегда, как известно, очень затратное. Поскольку такой театр – даже одеть декорации – это, скажем, один спектакль: декорация – это ткань, это несколько километров ткани – одеть спектакли. Один акт, второй, третий… Костюмы пошить… Поэтому раньше выходило где-то 4 спектакля в год, сейчас может быть и 5, и 6. Всё зависит от качества темы, эпохи, в которых находится спектакль. Скажем, есть очень костюмные эпохи, есть античность, где очень свободно – мало одежды, развевающиеся туники, полуоголённые тела. Поэтому каждый спектакль стоит разную сумму.
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Елизарьев: «Чтобы слово «Беларусь» не было формальным, должны быть обязательно спектакли, рождённые здесь, в нашем театре»
Художественный руководитель Большого театра откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях».
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