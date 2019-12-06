В Минске погасили марку в честь 20-летия Союзного договора

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске прошла церемония гашения почтового блока, посвященного 20-летию со дня подписания Договора о создании Союзного государства Беларуси и России. По такому случаю изготовили и спецштемпель с датой гашения. Такие экземпляры – самые ценные для филателистов, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Денис Кошелев.

У корректора Алексея Дудника важная задача – отсмотреть под увеличительным стеклом отпечатанный образец. Чтобы цвет был ровным и пропорции соблюдены до миллиметра. Покупатель, может, и не заметит такую неточность, но по стандартам даже малейшее отклонение – брак.

«Царапинки при печати должны отсутствовать, каждая буквочка должна быть на месте. Поэтому процесс очень сложный, но зато интересный», – говорит корректор.

Почтовый блок к 20-летию Союзного государства был изготовлен в Бобруйской типографии. Образцы переделывали несколько раз, отправляли на сверку в Минск и Москву, и только потом отпечатали. Но доделывать все равно пришлось вручную. К примеру, проколы на марках – работа почти ювелирная.

«Работа скрупулезная работа. Каждую рисочку нужно пальцем делать. До двух часов выкалывают», – рассказал слесарь-наладчик оборудования типографии Александр Гомб.

Торжественный момент. Участники церемонии гасят марки на конвертах с помощью специальных штемпелей.

Почтовый блок состоит из двух марок. На золотистом фоне – гербы и флаги двух стран как символ равноправного двустороннего сотрудничества в Союзе.

«Если говорить про человеческий возраст, 20 лет – это как раз возраст понимания, осознания, выбора пути, решения более серьезных, взрослых задач. Поэтому наше государство из штанишек-то выросло для того, чтобы принимать серьезные решения», – отметил заместитель государственного секретаря Союзного государства Виктор Сиренко.

Почтовый блок в честь знаковой даты – еще и подарок филателистам. Марка первого дня гашения всегда в цене. Письмо или бандероль с ней можно отправить в любую часть света.