|
В Минске погасили марку в честь 20-летия Союзного договора
07.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске прошла церемония гашения почтового блока, посвященного 20-летию со дня подписания Договора о создании Союзного государства Беларуси и России. По такому случаю изготовили и спецштемпель с датой гашения. Такие экземпляры – самые ценные для филателистов, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Денис Кошелев.
У корректора Алексея Дудника важная задача – отсмотреть под увеличительным стеклом отпечатанный образец. Чтобы цвет был ровным и пропорции соблюдены до миллиметра. Покупатель, может, и не заметит такую неточность, но по стандартам даже малейшее отклонение – брак.
Почтовый блок к 20-летию Союзного государства был изготовлен в Бобруйской типографии. Образцы переделывали несколько раз, отправляли на сверку в Минск и Москву, и только потом отпечатали. Но доделывать все равно пришлось вручную. К примеру, проколы на марках – работа почти ювелирная.
Торжественный момент. Участники церемонии гасят марки на конвертах с помощью специальных штемпелей.
Почтовый блок состоит из двух марок. На золотистом фоне – гербы и флаги двух стран как символ равноправного двустороннего сотрудничества в Союзе.
Почтовый блок в честь знаковой даты – еще и подарок филателистам. Марка первого дня гашения всегда в цене. Письмо или бандероль с ней можно отправить в любую часть света.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Почтовый блок в честь знаковой даты – еще и подарок филателистам: марка первого дня гашения всегда в цене.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)