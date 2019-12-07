﻿ Через всю Гродненщину – в Елку. Новогодние чудеса с ёлкой, Дедом Морозом и Снегурочкой в агрогородке Елка. 21.by
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Через всю Гродненщину – в Елку. Новогодние чудеса с ёлкой, Дедом Морозом и Снегурочкой в агрогородке Елка

07.12.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Через всю Гродненщину – в Елку. Новогодние чудеса с ёлкой, Дедом Морозом и Снегурочкой в агрогородке Елка

За окном – молочная пелена, укутавшая землю, по пути – серо-зеленые виды без единого островка снега.

Скажем прямо: пейзажи совсем не новогодние. Но то, что праздничному настроению это совсем не помеха, мы убедимся в тот момент, когда кто-то из гостей на одном из самых ожидаемых праздников региона – в агрогородке Елка на Зельвенщине, справедливо заметит: отсутствие белоснежных сугробов простительно, когда задано правильное настроение, а в сердце не утрачена вера в новогодние чудеса.

Поиски того самого волшебства привели и взрослых, и детей в местечко с самым зимним названием – Елка. Ко встрече долгожданных гостей здесь подготовились. А как иначе! Ведь чтоб зажечь огни на главной новогодней красавице района, сюда примчали не только жители из близлежащих окрестностей, но даже из самого Северного полюса. Несколько недель подряд новогодние персонажи – Дед Мороз и Снегурочка, путешествуя по привлекательным уголкам Гродненщины, пытались разгадать непростую на первый взгляд загадку, что за елка в Елке. Конечный пункт этого увлекательного турне – успешно найден, а значит, и празднику быть.

 
Через всю Гродненщину – в Елку. Новогодние чудеса с ёлкой, Дедом Морозом и Снегурочкой в агрогородке Елка
«Новогодняя» точка притяжения превратилась в настоящий сказочный городок. Ощущение чуда буквально витало в воздухе, напоенном еловым ароматом. Вокруг – яблоку негде упасть. Символический старт народным гуляньям дало яркое и зажигательное во всех смыслах шествие сказочных персонажей. Красочная колона, пройдя по основным улицам агрогородка – Парковой и Ленина, объединилась у главной елки. Участие в колоритном костюмированном параде приняли Деды Морозы со Снегурками и целый ворох других разнообразных сказочных героев – снеговики, нарядные елочки, персонажи народного фольклора. «Вау-эффект» на присутствующих произвели участники факельного шествия, а наибольшее внимание, безусловно, обратили на себя наши «безвизовые» путешественники – хозяин зимы со своей внучкой, ехавшие по улицам Елки на мини-паровозе.
 
Через всю Гродненщину – в Елку. Новогодние чудеса с ёлкой, Дедом Морозом и Снегурочкой в агрогородке Елка
Через всю Гродненщину – в Елку. Новогодние чудеса с ёлкой, Дедом Морозом и Снегурочкой в агрогородке Елка
Через всю Гродненщину – в Елку. Новогодние чудеса с ёлкой, Дедом Морозом и Снегурочкой в агрогородке Елка
Через всю Гродненщину – в Елку. Новогодние чудеса с ёлкой, Дедом Морозом и Снегурочкой в агрогородке Елка
Через всю Гродненщину – в Елку. Новогодние чудеса с ёлкой, Дедом Морозом и Снегурочкой в агрогородке Елка
Через всю Гродненщину – в Елку. Новогодние чудеса с ёлкой, Дедом Морозом и Снегурочкой в агрогородке Елка
К слову, гостей праздничного мероприятия поприветствовал и главный белорусский волшебник. В своем видеообращении он пожелал всем новогоднего настроения, независимо от возраста верить в сказку и, конечно же, приезжать к нему в Беловежскую пущу — поместье Деда Мороза, где каждый сможет окунуться в волшебный чарующий мир.

А вот долгожданным кульминационным событием торжества стало зажжение разноцветных огней на новогодней елочке. По велению «северян» — Деда Мороза и Снегурочки, да под хоровые призывы «Раз, два, три, елочка гори!» на главной колючей красавице побежали ручейки света. Обвитую сверкающими сверху до низу крохотными лампочками гирлянд, ее тут же окружила детвора. В большом новогоднем хороводе все слилось воедино: и песни, и смех, и веселье.

 
Через всю Гродненщину – в Елку. Новогодние чудеса с ёлкой, Дедом Морозом и Снегурочкой в агрогородке Елка
Через всю Гродненщину – в Елку. Новогодние чудеса с ёлкой, Дедом Морозом и Снегурочкой в агрогородке Елка
Через всю Гродненщину – в Елку. Новогодние чудеса с ёлкой, Дедом Морозом и Снегурочкой в агрогородке Елка
Через всю Гродненщину – в Елку. Новогодние чудеса с ёлкой, Дедом Морозом и Снегурочкой в агрогородке Елка
Насыщенная праздничная программа лишь набирала обороты. Кто-то, более уверенный в своих певческих способностях, мог сразиться в караоке-баттле, кто-то – прокатиться по улицам агрогородка на настоящей карете. Насыщенная конкурсная и творческая круговерть подхватывала всех.

Через всю Гродненщину – в Елку. Новогодние чудеса с ёлкой, Дедом Морозом и Снегурочкой в агрогородке Елка
Через всю Гродненщину – в Елку. Новогодние чудеса с ёлкой, Дедом Морозом и Снегурочкой в агрогородке Елка
Пытаясь не затеряться средь сказочных персонажей, обладатели самых «новогодних» фамилий поспешили принять участие в конкурсе, организованном специально для них. Счастливчиков набралось больше десятка. Тут и самые «морозные» фамилии — Мороз, Морозовы, Зима, и самые «лесные» — Шишка, Иголка. В итоге фортуна улыбнулась маленькой гостье праздника – Алисе Морозовой, приехавшей вместе со своей семьей из Гродно. В качестве подарка семья увезла с собой голубую ель в кадке, которую «безвизовый» Дедушка Мороз несколько дней назад сам выбрал в лесном питомнике «Зарубичи».Через всю Гродненщину – в Елку. Новогодние чудеса с ёлкой, Дедом Морозом и Снегурочкой в агрогородке Елка

Через всю Гродненщину – в Елку. Новогодние чудеса с ёлкой, Дедом Морозом и Снегурочкой в агрогородке Елка

Через всю Гродненщину – в Елку. Новогодние чудеса с ёлкой, Дедом Морозом и Снегурочкой в агрогородке Елка
Через всю Гродненщину – в Елку. Новогодние чудеса с ёлкой, Дедом Морозом и Снегурочкой в агрогородке Елка
Через всю Гродненщину – в Елку. Новогодние чудеса с ёлкой, Дедом Морозом и Снегурочкой в агрогородке Елка

Открытия тронного зала Деда Мороза ожидали, конечно, самые юные жители региона. С легкой настороженностью и большим любопытством они подходили к главному новогоднему герою, чтобы рассказать стихотворение или спеть песню. Те, кто не решался делиться своими тайнами с волшебником, мог записать их на листочке, положить в конверт, а затем отправить письмо «новогодней» почтой в поместье белорусского Деда Мороза.

Через всю Гродненщину – в Елку. Новогодние чудеса с ёлкой, Дедом Морозом и Снегурочкой в агрогородке Елка
Через всю Гродненщину – в Елку. Новогодние чудеса с ёлкой, Дедом Морозом и Снегурочкой в агрогородке Елка

Развернулась в тронном зале и необычная выставка елок. По мнению участников, несменные атрибуты новогодних праздников бывают не только колючими и зелеными, но и из макаронных изделий, атласных лент, березовых веток и не только. Веточками и игрушками может стать все, что буквально попадется на глаза.

Через всю Гродненщину – в Елку. Новогодние чудеса с ёлкой, Дедом Морозом и Снегурочкой в агрогородке Елка

Скучать действительно не приходилось – развлечений на любой вкус. На протяжении всего праздника-ярмарки работали разнообразные площадки. Приобрести памятный сувенир можно было на выставке новогодних игрушек, изготовленных в стиле «hand-made», здесь же недалеко – и подкрепиться ароматным шашлычком и другими лакомствами, в том числе, кондитерскими изделиями собственного производства. А на музыкальной площадке поймать ритмичные мотивы и закружиться в танце предлагали артисты столичного театра цыганской песни и танца «Жемчуга», зельвенские музыканты.  

Через всю Гродненщину – в Елку. Новогодние чудеса с ёлкой, Дедом Морозом и Снегурочкой в агрогородке Елка
Через всю Гродненщину – в Елку. Новогодние чудеса с ёлкой, Дедом Морозом и Снегурочкой в агрогородке Елка

Ольга ЗАЕНЧКОВСКАЯ

Фото: Ян ХВЕДЧИН
https://grodnonews.by/
 
Теги: Гродно
 
 
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За окном – молочная пелена, укутавшая землю, по пути – серо-зеленые виды без единого островка снега. Скажем прямо: пейзажи совсем не новогодние. Но то, что...
 
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