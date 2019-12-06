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Александр Лукашенко и Владимир Путин проведут следующую встречу 20 декабря в Санкт-Петербурге
Источник материала: СТВ
Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин проведут следующую встречу 20 декабря в Санкт-Петербурге. Об этом журналистам в Сочи по итогам переговоров президентов заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин,
Максим Орешкин, министр экономического развития РФ:
Переговоры лидеров стран в Сочи с участием членов правительств продолжались порядка пяти с половиной часов. Сообщается, что сторонам удалось существенно сблизить позиции по целому ряду вопросов, включая сферу нефти и газа.
Максим Орешкин:
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Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин проведут следующую встречу 20 декабря в Санкт-Петербурге. Об этом журналистам в Сочи по итогам...
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