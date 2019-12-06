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Александр Лукашенко и Владимир Путин проведут следующую встречу 20 декабря в Санкт-Петербурге

07.12.2019 23:29 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин проведут следующую встречу 20 декабря в Санкт-Петербурге. Об этом журналистам в Сочи по итогам переговоров президентов заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин, передает корреспондент БЕЛТА.

Максим Орешкин, министр экономического развития РФ:
У президентов запланирована уже встреча на 20 декабря. Она состоится в Санкт-Петербурге.

Переговоры лидеров стран в Сочи с участием членов правительств продолжались порядка пяти с половиной часов. Сообщается, что сторонам удалось существенно сблизить позиции по целому ряду вопросов, включая сферу нефти и газа.

Максим Орешкин:
Сегодня был напряженный день. На самом деле очень плодотворно поработали по целому ряду направлений. По сельскому хозяйству, связи, по таможне, регулированию нефтяного рынка. Достигли очень серьезного прогресса, даже по вопросу нефти и газа позиции были очень серьезно сближены.

По его словам, далее с понедельника на экспертном уровне будет начата деятельная проработка полученных указаний. "Для того чтобы все это сформулировать и погрузить в дорожные карты. Затем будем докладывать премьерам, президентам", - уточнил министр.

Максим Орешкин:
У нас уже небольшое количество спорных вопросов осталось перед этими двумя днями. Сейчас их стало еще меньше. Мы понимаем, как по большей части из них продвигаться вперед. Нам указания даны. Сейчас будем прорабатывать и дальше двигаться вперед.

Александр Лукашенко — Владимиру Путину: за эти 20 лет в Союзном государстве сделано немало, немало и предстоит сделать

Люди в материале: Александр Лукашенко, Владимир Путин, Максим Орешкин
 
 
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Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин проведут следующую встречу 20 декабря в Санкт-Петербурге. Об этом журналистам в Сочи по итогам...
 
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