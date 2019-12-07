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В финале Гран-при весь пьедестал заняли ученицы Тутберидзе, золото у Косторной

08.12.2019 00:29 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Победительницей финала Гран-при, который прошёл в итальянском Турине, стала Косторная. 

Алёна лидировала уже после короткой программы, которую откатала с мировым рекордом. Спортсменка набрала 85,45 балла, побив свой же рекорд – 85,04. На второй строчке была Алина Загитова с результатом 79,60 балла. Третьей шла Анна Щербакова – 78,27 балла. 

Пьедестал финала Гран-при выглядит так: 

1. Алёна Косторная 247,59 балла. 
2. Анна Щербакова 240,32 балла. 
3. Александра Трусова 233,18 балла.  

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В финале Гран-при весь пьедестал заняли ученицы Тутберидзе, золото у Косторной
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Skating ISU 

Всего до финала дошли шесть фигуристок. Выступали они в следующем порядке: 1. Брэди Теннелл (США); 2. Рика Кихира (Япония); 3. Александра Трусова (Россия); 4. Анна Щербакова (Россия); 5. Алена Косторная (Россия); 6. Алина Загитова (Россия). 

Теннелл откатала чисто и набрала 139,98 балла за произвольную программу и 212,18 в сумме. Американская спортсменка продемонстрировала каскад тройной лутц и тройной тулуп, комбинацию тройной флип – двойной тулуп – двойной риттбергер. В общем, другого от финалистки и не ожидалось. 

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В финале Гран-при весь пьедестал заняли ученицы Тутберидзе, золото у Косторной
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Skating ISU 

Следом вышла Кихира. Рика решила начать с четверного сальхова, чтобы получить возможность соревноваться с ученицами Тутберидзе. Но первая попытка на соревнованиях, увы, не удалась. Всё остальное у японской фигуристки получилось, хотя это не лучший её прокат. Кихира набрала 145,76 балла за произвольную и 216,47 балла в сумме. 

В финале Гран-при весь пьедестал заняли ученицы Тутберидзе, золото у Косторной
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Skating ISU 

Третьей на льду появилась Александра. Одиночный четверной флип (впервые на соревнованиях у женщин), четверной лутц, каскад 2 аксель и 3 тулуп, четверной тулп – ойлер – тройной сальхов , упала с четверного тулупа, каскад тройные лутц и тулуп. Всего Трусова планировала целых пять четверных, чтобы задавить всех техникой, но сальхов не докрутила, а с тулупа упала, впрочем, это всё равно на голову выше, чем у соперниц. И этого бы хватило для победы, будь её конкурентками не другие ученицы Тутберидзе. Итого – 161,73 за произвольную и 233,18 балла в сумме. 

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В финале Гран-при весь пьедестал заняли ученицы Тутберидзе, золото у Косторной
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Skating ISU 

Четвёртой свою программу представила Щербакова – ближайшая преследовательница Трусовой по четверным. Анна упала с четверного флипа, зато чисто прыгнула четверной лутц. Далее последовал каскад из тройных лутца и тулупа, а затем – тройной флип – ойлер – тройной сальхов. И напоследок – тройной лутц. За произвольную 162,65 балла и 240,32 балла всего. 

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В финале Гран-при весь пьедестал заняли ученицы Тутберидзе, золото у Косторной
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Skating ISU 

Пятой выступила Алёна. Начала с коронного тройного акселя в каскаде с двойным тулупом, затем тройной аксель, двойной аксель, тройной риттбергер. Каскад 3 флип – 3 тулуп, далее 3 флип – ойлер – 3 сальхов, одиночный тройной лутц, Идеально, ни единого недочёта. Пятый раз подряд сменился лидер. 162,14 балла за произвольную без единого четверного и 247,59 балла по сумме программ, что является новым мировым рекордом. 

В финале Гран-при весь пьедестал заняли ученицы Тутберидзе, золото у Косторной
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Skating ISU 

Закрывать финал вышла Загитова. Начала каскадом из тройных лутца и риттбергера, он вышел с помаркой, потом – падение с двойного акселя. Алина явно нервничает. Далее последовали тройной сальхов, двойной аксель, каскад из 3 лутца и тулупа, комбинация тройной флип – двойной тулуп – двойной риттбергер. И напоследок – одиночный тройной флип. Итого 125,63 балла за произвольную и 205,23 балла всего. К сожалению, это шестое место. 

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В финале Гран-при весь пьедестал заняли ученицы Тутберидзе, золото у Косторной
Фото: vk.com/eteritutberidze 

Победительницами стали юные ученицы Этери Тетберидзе, для которых это первый взрослый сезон. 

В финале Гран-при весь пьедестал заняли ученицы Тутберидзе, золото у Косторной
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Skating ISU 

Люди в материале: Брэди Теннелл, Рика Кихира, Александра Трусова, Анна Щербкова, Алёна Косторная, Алина Загитова, Этери Тутберидзе
 
 
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Новости России. Победительницей финала Гран-при, который прошёл в итальянском Турине, стала Косторная.  Алёна лидировала уже после короткой программы, которую...
 
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