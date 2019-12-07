Источник материала: Новости Волковыска

8 декабря 2019 года в Беларуси произойдет очередное повышение розничных цен на автомобильное топливо. С завтрашнего дня топливо на белорусских АЗС подорожает на 1 копейку.

Как пояснили в концерне «Белнефтехим», с учетом роста мировых котировок нефти и снижения курса белорусского рубля, цена топлива повышается на 1 копейку.

В этом году топливо дорожает уже в 25-й раз. Предыдущий раз цены менялись неделю назад, 1 декабря, тогда они тоже выросли на 1 копейку.

Цены на топливо с 8.12.2019 года: