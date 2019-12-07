Службы рапортуют о 100%-ной готовности, но как на деле? Первый гололед – и полтысячи пострадавших по стране буквально за один день! У нас, как в той шутке: «Зима неожиданно пришла в декабре». Берегите себя!
Г. Дудченко, Минск
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«У нас, как в той шутке: «Зима неожиданно пришла в декабре»
08.12.2019 07:14 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Службы рапортуют о 100%-ной готовности, но как на деле? Первый гололед – и полтысячи пострадавших по стране буквально за один день! У нас, как в той шутке: «Зима неожиданно пришла в декабре». Берегите себя!
Г. Дудченко, Минск
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