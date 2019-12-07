Источник материала: Аргументы и факты

Службы рапортуют о 100%-ной готовности, но как на деле? Первый гололед – и полтысячи пострадавших по стране буквально за один день! У нас, как в той шутке: «Зима неожиданно пришла в декабре». Берегите себя!

Г. Дудченко, Минск