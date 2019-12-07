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«У нас, как в той шутке: «Зима неожиданно пришла в декабре»

08.12.2019 07:14 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

«У нас, как в той шутке: «Зима неожиданно пришла в декабре»
АиФ

«У нас, как в той шутке: «Зима неожиданно пришла в декабре» В Беларуси за два дня более 400 человек получили гололедные травмы
Из года в год одно и то же: начинается зима, а вместе с ней гололед, травмы, гипс. А ведь многих случаев травмирования можно было бы избежать, если бы администрации районов заранее готовились к зиме.

Службы рапортуют о 100%-ной готовности, но как на деле? Первый гололед – и полтысячи пострадавших по стране буквально за один день! У нас, как в той шутке: «Зима неожиданно пришла в декабре». Берегите себя!

Г. Дудченко, Минск

 
 
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АиФ В Беларуси за два дня более 400 человек получили гололедные травмы Из года в год одно и то же:...
 
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