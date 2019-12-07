Источник материала: Новости Волковыска

Переговоры президентов Беларуси и России о перспективах углубления интеграции в рамках Союзного государства, проходивших в Сочи, продолжались более 5 часов.

После завершения переговоров Лукашенко уехал из резиденции Путина без заявлений для прессы. По данным российских СМИ, встреча глав государст длилась 5,5 часов.

Беларусь и Россия достигли серьезного прогресса на переговорах по интеграции. Такая информация была озвучена министром экономического развития России Максимом Орешкиным по окончании переговоров.

Даже по нефти и газу позиции были очень серьезно сближены, – уточнил Орешкин, отметив, что «спорных вопросов» стало меньше.

Согласно словам Орешкина, 20 декабря российский и белорусский лидер в очередной раз проведут встречу. На этот раз они будут разговаривать в Санкт-Петербурге.

Орешкин отметил, что начиная с понедельника «на экспертном уровне начнется подробная проработка указаний, которые были получены во время переговоров, чтобы сформулировать и погрузить в дорожные карты».

Также Орешкин добавил: «После этого мы будем докладывать премьерам и президентам об этом».

Сегодня Александр Лукашенко заявлял, что вовсе не интересуется сниженной ценой на российскую нефть и газ, но для него главное, чтобы условия по цене были для всех справедливыми.

Таким образом, 8 декабря, на 20-ю годовщину создания союзного государства Беларуси и России, не будет подписания никаких документов по интеграции.