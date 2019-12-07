Орешкин отметил, что начиная с понедельника «на экспертном уровне начнется подробная проработка указаний, которые были получены во время переговоров, чтобы сформулировать и погрузить в дорожные карты».
Также Орешкин добавил: «После этого мы будем докладывать премьерам и президентам об этом».
Сегодня Александр Лукашенко заявлял, что вовсе не интересуется сниженной ценой на российскую нефть и газ, но для него главное, чтобы условия по цене были для всех справедливыми.
Таким образом, 8 декабря, на 20-ю годовщину создания союзного государства Беларуси и России, не будет подписания никаких документов по интеграции.