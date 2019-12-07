Чем Путин угощал Лукашенко в Сочи (фото c обеда)

В субботу, 7 декабря 2019 года, президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко провели совместный обед в Сочи, за которым обсудили интеграцию двух стран.
Фото и видео застолья показал в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.
"Путин угостит Лукашенко
на обеде в честь 20-летия Союзного государства: Барабулькой с артишоком, каре телёнка с запеченным луком, шербетом из мандарина и винами из Дивноморского", – поделился Смирнов.
В кадр, кроме блюд, попал также российско-белорусский тост.
"Ну, за интеграцию!" – подписал фото Смирнов.
Лукашенко, по его словам, напомнил, что он приехал не за тем, чтобы что-то просить.