Чем Путин угощал Лукашенко в Сочи (фото c обеда)

Источник материала: Новости Волковыска

В субботу, 7 декабря 2019 года, президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко провели совместный обед в Сочи, за которым обсудили интеграцию двух стран.

Фото и видео застолья показал в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

"Путин угостит Лукашенко на обеде в честь 20-летия Союзного государства: Барабулькой с артишоком, каре телёнка с запеченным луком, шербетом из мандарина и винами из Дивноморского", – поделился Смирнов.

В кадр, кроме блюд, попал также российско-белорусский тост.

"Ну, за интеграцию!" – подписал фото Смирнов.

Лукашенко, по его словам, напомнил, что он приехал не за тем, чтобы что-то просить.











