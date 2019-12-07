Спальня за стеклом и камин. Топ-3 квартир-студий Минска с самым классным дизайном
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Источник материала:
Tut.by
До 2014 года квартиры-студии в Минске встречались лишь в единичных проектах, а вот уже массово такое жилье на рынок вывела одна компания-застройщик. Идея с малометражками оказалась рациональной и теперь практически каждый застройщик ее использует. Хозяева студий сначала терялись, получив ключи от квартиры, где нет ни межкомнатных стен, ни перегородок — без опыта разграничить такое пространство было сложно. Однако сейчас по большей части благодаря дизайнерам уже понятно, как это все должно выглядеть. REALTY.TUT.BY изучил вторичный рынок жилья и нашел три примера квартир-студий, где удачно сочетаются дизайн и рациональность. 1. Туровского, 24
Фото: minsk.etagi.com Фото: minsk.etagi.com Фото: minsk.etagi.com
Фото: minsk.etagi.com Фото: minsk.etagi.com Фото: minsk.etagi.com Фото: minsk.etagi.com Фото: minsk.etagi.com 2. Одоевского, 115а
Фото: Куфар. Недвижимость Фото: Куфар. Недвижимость Фото: Куфар. Недвижимость Фото: Куфар. Недвижимость
Фото: Куфар. Недвижимость
Фото: Куфар. Недвижимость 3. Туровского, 26
Фото: realt.by Фото: realt.by Фото: realt.by Фото: realt.by Фото: realt.by
Фото: realt.by
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