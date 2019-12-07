Спальня за стеклом и камин. Топ-3 квартир-студий Минска с самым классным дизайном

Источник материала: Tut.by

До 2014 года квартиры-студии в Минске встречались лишь в единичных проектах, а вот уже массово такое жилье на рынок вывела одна компания-застройщик. Идея с малометражками оказалась рациональной и теперь практически каждый застройщик ее использует. Хозяева студий сначала терялись, получив ключи от квартиры, где нет ни межкомнатных стен, ни перегородок — без опыта разграничить такое пространство было сложно. Однако сейчас по большей части благодаря дизайнерам уже понятно, как это все должно выглядеть. REALTY.TUT.BY изучил вторичный рынок жилья и нашел три примера квартир-студий, где удачно сочетаются дизайн и рациональность.

1. Туровского, 24



Фото: minsk.etagi.com



Фото: minsk.etagi.com



Фото: minsk.etagi.com



Фото: minsk.etagi.com



Фото: minsk.etagi.com



Фото: minsk.etagi.com



Фото: minsk.etagi.com



Фото: minsk.etagi.com

2. Одоевского, 115а



Фото: Куфар. Недвижимость



Фото: Куфар. Недвижимость



Фото: Куфар. Недвижимость



Фото: Куфар. Недвижимость



Фото: Куфар. Недвижимость



Фото: Куфар. Недвижимость

3. Туровского, 26



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by