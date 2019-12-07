ЗОЖ или одержимость? Семь тревожных звоночков по версии психолога

Источник материала: Tut.by

Красота — понятие относительное. Нам говорят: хватит париться — принимай себя такой, какая есть! Исчезают рамки, размываются границы того, что красиво, а что нет. Но если говорить о здоровье, то тут уже не скажешь «хватит париться». Наоборот: чем активнее заботишься о здоровье, тем лучше. Здоровье можно измерить объективным инструментарием — медицинским. Почему так, рассказывает психолог Анастасия Пеньевская.



Фото: из архива Анастасии Пеньевской

— С лучшими намерениями некоторые люди начинают вести здоровый образ жизни. Вот только проблема: понимание о полезном и вредном у каждого свое. Адепт любой системы питания скажет, что она — оптимальная. И так во всем: сколько людей, столько и мнений. Но как понять, что вы свернули не туда?

Вы пытаетесь обратить домочадцев в свою «веру»

Каждому хочется жить среди единомышленников. Ведь это:

укрепляет убеждения: раз близкие люди делают того же, что и вы, — эта система заслуживает доверия;

психологически комфортно: никто не нервирует своей непохожестью — раз, не заставляет вас переживать о своем благополучии — два;

удобно в быту: все едят одно и то же, живут в похожем режиме, интересуются близкими вещами. Не нужно подстраиваться под каждого, тратя свое время и силы.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Бывает трудно смириться с тем, что каждый человек имеет право на выбор. Особенно когда дело касается близких. Вот только ни один человек не изменится, пока не захочет сам. Чтобы кто-то захотел последовать за вами, он должен вами вдохновиться.

Просто живите и радуйтесь всем тем бонусам, которые дает ЗОЖ. Подавайте позитивный пример. Воодушевленный и счастливый человек под боком — очень сильный стимул. А вот давление обязательно вызовет протест. Даже при самых добрых намерениях это будет насилием над личностью.

Быть может, ваш близкий в итоге сдастся и начнет практиковать ЗОЖ. Но сделает это затем, чтобы от него отстали. Это не будет по кайфу, ему придется себя заставлять. Этого ли вы желаете своим любимым людям, чтобы они издевались над собой?

В общем, или ждите естественного созревания домашних, или не трогайте их. А если чье-то мировоззрение категорически вас не устраивает, делает вам больно, вызывает гнев, тогда лучше прекращайте отношения. Это крайний вариант, но он есть всегда. И это лучше, чем медленно разрушать себя.



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Вы относитесь к ЗОЖ как к диете

ЗОЖ не имеет с похудением ничего общего. Он не про фигуру, а про здоровье всего организма. Лишние кило вообще не всегда влияют на здоровье, иногда это лишь вопрос эстетики. Например, вам захотелось стать очень худым и поджарым.

Даже если лишнего веса столько, что здоровье начинает страдать, он — всего лишь одна из возможных проблем. ЗОЖ — комплекс мер для оздоровления всего организма. А кто фиксируется на одном лишь похудении, имеет все шансы заполучить расстройство пищевого поведения (РПП).

Самые известные РПП: анорексия, булимия, орторексия, компульсивное переедание. Все они начинаются с благих намерений. В какой-то момент здравый смысл отступает перед навязчивой идеей похудеть, и начинается ад.

Когда ЗОЖ — диета, то и правила у него диетические. Например, низкая калорийность или обезжиренный рацион. Все, что позволяет похудеть, признается здоровым. Рано или поздно наступает срыв с такой системы, и в этот момент РПП расставляет свои сети. Если вы испытали тревогу и чувство вины в момент срыва — вы проглотили наживку. Так что будьте осторожны.

У вас есть «запрещенные продукты»

Эти продукты вы считаете анти-ЗОЖными, вредными для здоровья. Так что же здесь плохого? Сам подход. Когда что-то запрещено, оно становится соблазном. Вы боитесь его как огня, но вас к нему тянет. Называя продукт запрещенным, вы оказываете себе медвежью услугу и попадаете в сети РПП.

Запрещено — можно нарушить; нарушил — провинился. Возникает потребность искупить вину, чтобы почувствовать облегчение. И тут начинается: голодание, слабительное, вызов рвоты, упражнения до потери пульса. Страшные вещи, не имеющие отношения к философии ЗОЖ.

Чтобы так не было, попробуйте вообще лишить еду эмоциональной окраски: хорошая-плохая, вредная-полезная. Сама по себе еда нейтральна, значение придаем мы сами. С таким подходом никакие РПП не страшны. Учитесь выбирать еду интуитивно, доверьтесь своему телу. Оно вовсе не хочет себе навредить, вредят игры разума.



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Вы осуждаете «грешников»

Не все люди «топят» за ЗОЖ, и это нормально. Они пьют, курят, едят фастфуд, и им ни капельки не стыдно. Они спят по три часа, наплевательски относятся к здоровью, предпочитают спорту диван и телевизор.

И снова вопрос личного выбора, который каждый делает сам. Осуждать этот выбор — бестолковая трата энергии. От этого ровным счетом ничего не изменится, вы только накрутите себя, заведетесь и огорчитесь. То есть сделаете себе же хуже. Стоит признать: да, есть люди, для которых крепкое здоровье далеко не в приоритете.

Относитесь спокойно к таким людям. Не надо учить их. Проходите мимо. Если они спросят вашего мнения, тогда вы его скажете. А так — расслабьтесь. Настройте себя так, чтобы чужой анти-ЗОЖ не задевал вас за живое.



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Вы «отрабатываете» в зале

Спорт — это часть здорового образа жизни. Человек создан для движения, без этого организм начинает болеть и стареет раньше времени. Но нельзя смотреть на физическую активность как на обязанность или, не дай бог, как на наказание.

Многие люди расценивают спорт как способ потратить калории, не дать себе растолстеть. Хотя на самом деле, движение — для здоровья. По крайней мере в концепции ЗОЖ. Занимаясь спортом, нужно отслеживать реакции своего тела. Подходит вам это или нет, устали или еще нет, все ли правильно делаете? ЗОЖ подразумевает осознанную физическую активность.

Любое другое отношение к спорту делает его травмоопасным. Спорт как обязанность, спорт как отработка калорий, спорт как наказание. Страдают суставы и связки — вы мало заботитесь о технике и не щадите свое тело. Высок риск заработать перетрен — состояние истощения, когда вы тренируетесь на пределе сил и не успеваете восстанавливаться.

От насильственного спорта страдает и психика. Нервная система слетает даже раньше, чем тело. Тело чуть повыносливее. Именно поэтому заниматься нужно той физической активностью, которая в кайф. Если вы такую найдете, скорее всего, тут же на нее «подсядете». Но это хорошая зависимость! И больше не придется себя заставлять.



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Вы забываете про психическое здоровье

Почему-то большинство смотрит на ЗОЖ как на меры, помогающие укрепить физическое здоровье. А как же психика? Ведь без здоровой психики невозможно здоровое тело. В обратную сторону — возможно, просто придется приложить больше усилий, чтобы быть счастливым в больном теле.

Психогигиена — наука о психическом здоровье и о том, как правильно о нем заботиться. Большинство из нас тащит из юности стандартный набор проблем:

Неумение общаться: слушать и слышать других, высказывать и отстаивать мнение. Даже банальное поддержание диалога для некоторых — испытание.

Неумение выражать эмоции правильно. Например, вы запрещаете себе злиться, до последнего копите негатив. Потом эта бомба взрывается, и получается неадекватная по силе негативная реакция. А может быть, вы стыдитесь радоваться?

Неумение понимать собственные чувства. Огромное количество людей впадает в замешательство от вопроса: что ты сейчас чувствуешь? Мы плохо различаем свои чувства. Опять-таки, потому что часто запрещаем их себе, боимся чувствовать.

Неумение конструктивно разрешать конфликты. Конфликт — это столкновение интересов. Всегда есть две стороны, и наилучшее решение — найти компромисс. Многие не хотят и не умеют его искать, а просто тянут одеяло на себя.

Все это затрудняет построение здоровых отношений. И мы лепим ошибки: переносим на людей прошлые обиды, впадаем от них в зависимость, идеализируем, манипулируем. Да, строить отношения — это тяжкий труд. Но только так можно стать воистину счастливым.

Вы не проверяетесь у врачей

Даже если ничего не беспокоит, нужно проходить регулярные обследования. Некоторые заболевания имеют ноль симптомов на начальной стадии. Раз уж вы за ЗОЖ, развивайте осознанное отношение к здоровью. А еще обследования покажут, все ли вы правильно делаете в плане спорта, питания, отдыха и так далее. А без врачебного контроля это просто самодеятельность.