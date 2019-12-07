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Ароматные щи, рыбка в кляре и нежное печенье. Три рецепта из золотой домашней коллекции

08.12.2019 08:40 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В холода как никогда хочется домашней «уютной» еды: с первыми серьезными похолоданиями уже думаешь не о калориях, а о том, как согреться и поднять себе настроение. В выходные предлагаем вспомнить о согревающем супе, маленьких кусочках рыбы в кляре, от которых невозможно оторваться, и классическом песочном печенье — получится идеально, даже если это ваш первый эксперимент на кухне.

Щи домашние


Ингредиенты:

Для бульона:

  • 2 куриных окорочка;
  • 1 луковица;
  • 1 морковь;
  • Соль, перец, лавровый лист;

Для супа:

  • Отварное мясо 2 окорочков;
  • 1/3 кочана капусты;
  • 1 луковица;
  • 1 морковь;
  • 3 томата;
  • 2 картофелины;
  • 3 зубчика чеснока;
  • Лавровый лист, сухие специи по вкусу;
  • Растительное масло для жарки.

Как готовить?

  1. Приготовить бульон из куриных окорочков и овощей. Вынуть курицу и процедить бульон через сито, затем поставить на огонь.
  2. Лук и морковь очистить, нарезать и отправить в бульон, картофель разрезать на 2 половины, капусту нашинковать и все добавить в овощам.
  3. Отделить куриное мясо от костей и кожи, нарезать.
  4. Чеснок измельчить и выложить на сковороду с разогретым растительным маслом. Затем нарезать помидоры и добавить к чесноку, накрыть крышкой и пассеровать около 10 минут, иногда помешивая, до полного размягчения.
  5. Когда картофель сварится, его необходимо вынуть, подавить в пюре толкушкой и вернуть в бульон к овощам.
  6. Куриное мясо, помидоры с чесноком, лавровый лист с сухими специям добавить в суп и довести до кипения, затем прикрыть крышкой кастрюлю, уменьшить огонь и варить еще около 10 минут.

Рыба в кляре


Ингредиенты:

  • 800 г филе рыбы (горбуша, хек);
  • 2 ст. л. растительного масла;
  • 2 ст. л. сока лимона;
  • соль, молотый перец, сухая зелень;

Для кляра:

  • 300 г растительного масла для жарки;
  • 1,5 стакана муки;
  • 1 стакан молока;
  • 2 яйца;
  • 2 ст. л. растительного масла;
  • 1 ч. л. сахара;
  • ½ ч л. соли.

Как готовить?

  1. Рыбу нарезать кусочками 1−1,5 см, сбрызнуть лимонным соком, посолить, поперчить, полить растительным маслом и посыпать сухой зеленью. Дать настояться 20 минут.
  2. Желтки отделить от белков. Желтки взбить с сахаром и растительным маслом. Добавить молоко и перемешать до однородности. Полученную массу вылить в емкость с мукой и смешать все до однородной консистенции.
  3. Белки охладить и взбить с солью до устойчивых пиков. Деревянной лопаткой аккуратно вмешать в тесто.
  4. Маринованную рыбу обвалять в муке, затем каждый кусочек окунать в кляр и опускать в раскаленное растительное масло. Жарить по 2−3 минуты с каждой стороны на среднем огне до румяной корочки.

Печенье «Осеннее»


Ингредиенты:

  • 500 г муки;
  • 150 г сливочного масла;
  • 100 г сметаны;
  • 2 яйца;
  • 150 г сахара;
  • 1 щепотки соли;
  • 1 ч. л. соды;
  • уксус.

Как готовить?

  1. Сливочное масло растопить и охладить до комнатной температуры.
  2. Яйца взбить с солью, сахаром. Добавить сливочное масло и еще раз перемешать.
  3. Соду погасить уксусом, соединить с мукой.
  4. Муку высыпать в миску горкой, сделать в центре углубление, вылить в него половину яичной массы и быстро размешать ножом, затем добавить оставшуюся часть и снова перемешать.
  5. Тесто собрать в шар, завернуть в пищевую пленку и отправить в холодильник на 1 час.
  6. Нарезать тесто на длинные крупные полоски и по очереди отправлять их в мясорубку, формируя печенье желаемой формы.
  7. Противень застелить пергаментом, смазать сливочным маслом и слегка припудрить мукой. Выкладывать печенье на расстоянии 0,5−1 см друг от друга.
  8. Выпекать при температуре 180 градусов около 20 минут.

Вкусных выходных!

 
 
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В холода как никогда хочется домашней «уютной» еды: с первыми серьезными похолоданиями уже думаешь не о калориях, а о том, как согреться и поднять себе настроение. В...
 
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