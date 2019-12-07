Ароматные щи, рыбка в кляре и нежное печенье. Три рецепта из золотой домашней коллекции

Источник материала: Tut.by

В холода как никогда хочется домашней «уютной» еды: с первыми серьезными похолоданиями уже думаешь не о калориях, а о том, как согреться и поднять себе настроение. В выходные предлагаем вспомнить о согревающем супе, маленьких кусочках рыбы в кляре, от которых невозможно оторваться, и классическом песочном печенье — получится идеально, даже если это ваш первый эксперимент на кухне.

Щи домашние





Ингредиенты: Для бульона: 2 куриных окорочка;

1 луковица;

1 морковь;

Соль, перец, лавровый лист; Для супа: Отварное мясо 2 окорочков;

1/3 кочана капусты;

1 луковица;

1 морковь;

3 томата;

2 картофелины;

3 зубчика чеснока;

Лавровый лист, сухие специи по вкусу;

Растительное масло для жарки.

Как готовить?

Приготовить бульон из куриных окорочков и овощей. Вынуть курицу и процедить бульон через сито, затем поставить на огонь. Лук и морковь очистить, нарезать и отправить в бульон, картофель разрезать на 2 половины, капусту нашинковать и все добавить в овощам. Отделить куриное мясо от костей и кожи, нарезать. Чеснок измельчить и выложить на сковороду с разогретым растительным маслом. Затем нарезать помидоры и добавить к чесноку, накрыть крышкой и пассеровать около 10 минут, иногда помешивая, до полного размягчения. Когда картофель сварится, его необходимо вынуть, подавить в пюре толкушкой и вернуть в бульон к овощам. Куриное мясо, помидоры с чесноком, лавровый лист с сухими специям добавить в суп и довести до кипения, затем прикрыть крышкой кастрюлю, уменьшить огонь и варить еще около 10 минут.

Рыба в кляре





Ингредиенты: 800 г филе рыбы (горбуша, хек);

2 ст. л. растительного масла;

2 ст. л. сока лимона;

соль, молотый перец, сухая зелень; Для кляра: 300 г растительного масла для жарки;

1,5 стакана муки;

1 стакан молока;

2 яйца;

2 ст. л. растительного масла;

1 ч. л. сахара;

½ ч л. соли.

Как готовить?

Рыбу нарезать кусочками 1−1,5 см, сбрызнуть лимонным соком, посолить, поперчить, полить растительным маслом и посыпать сухой зеленью. Дать настояться 20 минут. Желтки отделить от белков. Желтки взбить с сахаром и растительным маслом. Добавить молоко и перемешать до однородности. Полученную массу вылить в емкость с мукой и смешать все до однородной консистенции. Белки охладить и взбить с солью до устойчивых пиков. Деревянной лопаткой аккуратно вмешать в тесто. Маринованную рыбу обвалять в муке, затем каждый кусочек окунать в кляр и опускать в раскаленное растительное масло. Жарить по 2−3 минуты с каждой стороны на среднем огне до румяной корочки.

Печенье «Осеннее»





Ингредиенты: 500 г муки;

150 г сливочного масла;

100 г сметаны;

2 яйца;

150 г сахара;

1 щепотки соли;

1 ч. л. соды;

уксус.

Как готовить?

Сливочное масло растопить и охладить до комнатной температуры. Яйца взбить с солью, сахаром. Добавить сливочное масло и еще раз перемешать. Соду погасить уксусом, соединить с мукой. Муку высыпать в миску горкой, сделать в центре углубление, вылить в него половину яичной массы и быстро размешать ножом, затем добавить оставшуюся часть и снова перемешать. Тесто собрать в шар, завернуть в пищевую пленку и отправить в холодильник на 1 час. Нарезать тесто на длинные крупные полоски и по очереди отправлять их в мясорубку, формируя печенье желаемой формы. Противень застелить пергаментом, смазать сливочным маслом и слегка припудрить мукой. Выкладывать печенье на расстоянии 0,5−1 см друг от друга. Выпекать при температуре 180 градусов около 20 минут.

Вкусных выходных!