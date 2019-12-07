Ароматные щи, рыбка в кляре и нежное печенье. Три рецепта из золотой домашней коллекции

В холода как никогда хочется домашней «уютной» еды: с первыми серьезными похолоданиями уже думаешь не о калориях, а о том, как согреться и поднять себе настроение. В выходные предлагаем вспомнить о согревающем супе, маленьких кусочках рыбы в кляре, от которых невозможно оторваться, и классическом песочном печенье — получится идеально, даже если это ваш первый эксперимент на кухне.
Щи домашние
Ингредиенты:
Для бульона:
2 куриных окорочка;
1 луковица;
1 морковь;
Соль, перец, лавровый лист;
Для супа:
Отварное мясо 2 окорочков;
1/3 кочана капусты;
1 луковица;
1 морковь;
3 томата;
2 картофелины;
3 зубчика чеснока;
Лавровый лист, сухие специи по вкусу;
Растительное масло для жарки.
Как готовить?
Приготовить бульон из куриных окорочков и овощей. Вынуть курицу и процедить бульон через сито, затем поставить на огонь.
Лук и морковь очистить, нарезать и отправить в бульон, картофель разрезать на 2 половины, капусту нашинковать и все добавить в овощам.
Отделить куриное мясо от костей и кожи, нарезать.
Чеснок измельчить и выложить на сковороду с разогретым растительным маслом. Затем нарезать помидоры и добавить к чесноку, накрыть крышкой и пассеровать около 10 минут, иногда помешивая, до полного размягчения.
Когда картофель сварится, его необходимо вынуть, подавить в пюре толкушкой и вернуть в бульон к овощам.
Куриное мясо, помидоры с чесноком, лавровый лист с сухими специям добавить в суп и довести до кипения, затем прикрыть крышкой кастрюлю, уменьшить огонь и варить еще около 10 минут.
Рыба в кляре
Ингредиенты:
800 г филе рыбы (горбуша, хек);
2 ст. л. растительного масла;
2 ст. л. сока лимона;
соль, молотый перец, сухая зелень;
Для кляра:
300 г растительного масла для жарки;
1,5 стакана муки;
1 стакан молока;
2 яйца;
2 ст. л. растительного масла;
1 ч. л. сахара;
½ ч л. соли.
Как готовить?
Рыбу нарезать кусочками 1−1,5 см, сбрызнуть лимонным соком, посолить, поперчить, полить растительным маслом и посыпать сухой зеленью. Дать настояться 20 минут.
Желтки отделить от белков. Желтки взбить с сахаром и растительным маслом. Добавить молоко и перемешать до однородности. Полученную массу вылить в емкость с мукой и смешать все до однородной консистенции.
Белки охладить и взбить с солью до устойчивых пиков. Деревянной лопаткой аккуратно вмешать в тесто.
Маринованную рыбу обвалять в муке, затем каждый кусочек окунать в кляр и опускать в раскаленное растительное масло. Жарить по 2−3 минуты с каждой стороны на среднем огне до румяной корочки.
Печенье «Осеннее»
Ингредиенты:
500 г муки;
150 г сливочного масла;
100 г сметаны;
2 яйца;
150 г сахара;
1 щепотки соли;
1 ч. л. соды;
уксус.
Как готовить?
Сливочное масло растопить и охладить до комнатной температуры.
Яйца взбить с солью, сахаром. Добавить сливочное масло и еще раз перемешать.
Соду погасить уксусом, соединить с мукой.
Муку высыпать в миску горкой, сделать в центре углубление, вылить в него половину яичной массы и быстро размешать ножом, затем добавить оставшуюся часть и снова перемешать.
Тесто собрать в шар, завернуть в пищевую пленку и отправить в холодильник на 1 час.
Нарезать тесто на длинные крупные полоски и по очереди отправлять их в мясорубку, формируя печенье желаемой формы.
Противень застелить пергаментом, смазать сливочным маслом и слегка припудрить мукой. Выкладывать печенье на расстоянии 0,5−1 см друг от друга.
Выпекать при температуре 180 градусов около 20 минут.