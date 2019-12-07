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Доллар в Беларуси растет, а рубль падает. Ждать ли в декабре-январе девальвацию?

08.12.2019 08:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Последние недели белорусский рубль теряет в весе относительно корзины валют. К чему готовиться?

Доллар в Беларуси растет, а рубль падает. Ждать ли в декабре-январе девальвацию?
По словам главы Национального банка Павла Каллаура, колебания обменного курса белорусского рубля к иностранным валютам в 2020 году не должны превысить 5%.

За первую неделю декабря подорожали все три главные для белорусской экономики валюты: российский рубль вырос на 0,41%, доллар - на 0,42%, а евро - сразу на 0,82%. Регулятор прогнозирует, что к концу 2020 года, когда Беларусь планово рассчитается по соответствующей части внешнего долга, уровень золотовалютных резервов страны снизится на 1,5 миллиарда долларов, а это ни много ни мало 17%.

В следующем году Нацбанк снизит объем валютных интервенций, в том числе и ежедневных, а это, так или иначе, может негативно сказаться на курсе белорусского рубля.

ЗВОНОК ЭКСПЕРТАМ

- Что будет с курсом белорусского рубля до конца декабря и в начале следующего года? - спросили мы у финансового консультанта Жанны Кулаковой.

- У нас бывало, когда мы засыпали с одним курсом рубля, а просыпались с другим, на 20 - 30% большим. Но сейчас бояться разовой девальвации абсолютно не стоит. Главным образом потому, что у нас свободное рыночное курсообразование. Курс действительно незначительно колеблется день ото дня, однако в результате не накапливается потенциала, чтобы курс доллара одномоментно вырос на огромное количество процентов. Условий для разовой шоковой девальвации сейчас нет.

То ослабление курса рубля, которое отмечается в последнее время, обусловлено, кроме прочего, фактором сезонности. Граждане, юридические лица, государство в декабре - январе больше покупают валюты. Однако в феврале обычно происходит откат, курс доллара снижается, а рубль крепнет. Если же говорить о прогнозах на следующий год, то полагаю, что рубль с высокой вероятностью будет слабеть. Главных факторов здесь несколько: это и потери от налогового маневра, и негативная динамика внешней торговли, когда ее сальдо либо колеблется около нуля, либо вовсе отрицательное. Кроме того, нельзя забывать и о сохраняющейся симпатии населения к валюте, которое в основном продолжает делать накопления именно в валюте.


Такого же мнения придерживается и экономист центра BEROC Дмитрий Крук:

- В один день девальвация сейчас в принципе невозможна - у нас плавающий курс, он может меняться, но в отличие от ситуации, когда он был фиксированным, одномоментный рост не происходит. Если существенное давление на рынок появляется, то Нацбанк сглаживает эти колебания, за счет имеющихся резервов это делать возможно. В следующем году, полагаю, сохранится потенциа ный тренд обесценивания белорусского рубля. Но это будет постепенно. Если говорить о горизонте следующего года, то, думаю, курс белорусского рубля может измениться не на 5%, как планирует Нацбанк, а в пределах 10%. Допускаю, что это может быть как падение белорусского рубля, так и укрепление его курса. Однозначно прогнозировать затруднительно: слишком много неизвестных, главным образом в торговле с Россией.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Последние недели белорусский рубль теряет в весе относительно корзины валют. К чему готовиться?
 
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