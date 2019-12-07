ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Хакеры совершили атаку на сайт президента Украины

08.12.2019 08:39 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Атаку удалось быстро локализовать, поэтому сбоя в работе сайта почти никто не заметил. Хакерским атакам также подвергалась украинская банковская система.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что хакеры постоянно атакуют банковскую систему Украины, а недавно - попытались взломать сайт президента. Об этом он сказал в разговоре с журналистами после заседания СНБО, передает Korrespondent.net

"Постоянно атакуется банковская наша система, атакуются определенные ресурсы, которые есть в офисе президента, недавно был атакован непосредственно сайт президента. Это было две недели назад. Короткий промежуток времени - за счет того, что очень быстро удалось сделать локализацию, то никто почти не заметил, что был такой сбой", - сказал Данилов.

По его словам, Украина в течение месяца подверглась 11 хакерским атакам, поэтому тема кибербезопасности была одной из трех основных тем, которые поднимались сегодня на закрытом заседании СНБО.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Атаку удалось быстро локализовать, поэтому сбоя в работе сайта почти никто не заметил. Хакерским атакам также подвергалась украинская банковская система.
 
Новости дня
Новости разные
 
В планах у Минлесхоза шесть пеллетных заводов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
08.12.2019
Полесская правда
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика