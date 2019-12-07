«Не считаю правильным поощрять заводчиков». Читатели рассказывают, как они спасли животных с улицы

Источник материала: Tut.by

Проект «Мех дня» мы запускаем с наступлением первых холодов. В нем мы рассказываем истории о ваших питомцах, а заодно про тех, кому пока не удалось найти дом. Давайте делать проект вместе: вы нам — письма о ваших друзьях с их фотографиями, а мы вам — публикации, которые согреют читателей в эту сомнительную погоду.

Напоминаем простое условие участия:

Если у вас есть маленькое или большое меховое нечто — собака, кот, кролик, морская свинка, хомяк — и вы хотите, чтобы о нем срочно узнала вся страна, напишите нам по адресу: mehmeh@tut.by

Мы публикуем все истории, кроме тех, что пропагандируют безответственное и негуманное отношение к питомцам.

По этому же адресу вы можете задать любой вопрос о животных и о том, как сделать вашу совместную жизнь лучше, представителю международного благотворительного объединения помощи бездомным животным «ЗООшанс». Ответ мы обязательно опубликуем.

Подробнее о том, что должно быть в вашем письме, можно прочитать тут .

Пожалуйста, обратите внимание. Все довольно просто: в письме должны быть и фотографии, и рассказ о животном!

Просто снимки без историй мы не публикуем. Равно как и рассказы без изображений, состоящие из пары предложений. Наверняка ваш питомец заслуживает хорошей истории, а кто может ее рассказать лучше вас?

Делимся новыми историями со счастливым концом

«Еве ничего не разрешалось, она была просто игрушкой для ребенка»

Захотелось поделиться историей про нелегкую судьбу собаки, которая наконец-то обрела семью. А семья обрела верного друга и невероятно умное животное!





Все началось с того, что абсолютно не знакомые нам люди ехали семьёй из одного города в другой. Ребенок захотел в туалет, и машина остановилась у обочины прямо на трассе. В овраге они услышали, как скулит собака, вся в грязи, очень испуганная. Они не бросили ее умирать. Подобрали, отвезли в клинику. Это оказалась мальтийская болонка, у которой были сломаны лапа и хвост. Такое ощущение, что ее просто выбросили из форточки автомобиля.

Собаку выходили, но оставлять у себя не захотели. Те люди начали искать, кому её отдать.





Собаку взяла подруга моей жены к себе в семью. У них дочка-инвалид, и они решили, что для дочери это будет мягкий комочек счастья. К сожалению, у собаки в этой семье была только одна задача — дарить радость ребенку, насколько это возможно. Самой семье она не была нужна. Ей ничего не разрешалось, она была просто игрушкой. После того как из семьи ушел муж и женщина осталась с ребенком, которого нельзя было одного оставлять дома, собака стала обузой.

В какой-то момент подруга попросила мою жену взять собаку к себе на время зимы. А уже летом, мол, когда они поедут на дачу, подруга заберёт ее обратно. Мы с женой в тот момент снимали квартиру. Я был против, так как не представлял, как мы уживёмся вместе, да ещё и на съемном жилье. Я ей отказывал.

Но вот в один из вечеров прихожу с работы, а в квартире у нас бегает это белое чудо, имя которому Ева!





Скажу честно, что я влюбился в это животное с первого взгляда. Так она стала жить с нами. Это невероятно умное животное. За 4 года, что она с нами, она ни разу не сделала ни одной пакости. Ничего не погрызла, ничего не порвала, туалет — по расписанию, на улице, днём и вечером. Пару раз стягивала конфеты со стола, когда мы забывали их убрать. Но это не в счёт.

Иногда кажется, что это заколдованный человек. Знает множество команд, полностью понимает настроение своих хозяев. Интересно, что ночью она всегда ложится к нам на кровать в ноги — головой в сторону входной двери. И сон у нее очень чуткий. Если соседи ходят в тамбуре ночью, она слегка рычит, показывая, что контролирует ситуацию и защищает. Зато днём спит так, что не разбудить.





Несмотря на то, что собака небольшая и весит всего 8 кг, на улице она защищает хозяйку от других собак и от пьяных, которые, бывает, лезут со своими вопросами.

К сожалению, прошлая жизнь в стрессе наложила отпечаток на здоровье Евы. Пару лет назад она заболела сахарным диабетом. Да, у собак всё так же, как и у людей. Мы возили ее по клиникам, делали капельницы, подбирали нужный инсулин, подходящее питание. Слава Богу, нашли то самое сочетание инсулина и корма, при котором уже два года собака живёт полноценной жизнью.









Собака, безусловно, видит, как сильно сильно ее любит семья, и всецело ей отдает свое тепло и энергию. Наконец наша Ева обрела настоящую семью.

«Кошка весила, как пушинка, и я не уверена была, выживет ли она»

У нас в семье живёт кот девяти лет и кошка (точный возраст неизвестен, но ей около двух, как говорят ветеринары), о них я и расскажу.

С детства я очень любила животных, и так как всю жизнь рядом со мной проживали питомцы, я не могла представить свою жизнь без мягкой шёрстки и нежного мурчания рядом. Никогда не испытывала предвзятого отношения к чёрным котам, а когда узнала, что у соседки кошка родила котят (увы, не всем жителям нашей страны близка идея стерилизации) и среди них есть черныш, сказала, что как только он подрастёт, заберу его. Так и произошло.

Котик оказался с характером, и чем дольше он живёт у меня — тем больше я в этом убеждаюсь! Он любит разговаривать на своём кошачьем языке, любит послушать, о чём мы с друзьями ведём беседы, когда собираемся на кухне. Мне порой кажется, что человека заперли в теле кота, настолько у Тома глубокий взгляд!





Практически каждый человек, видящий его впервые, удивляется его размерам. Да, весит мой котик почти 6 килограммов! Кушает Том качественный сухой корм, но если видит, что я ем хурму — обязательно выпросит кусочек! А ещё он любит курагу, оливки и кокосы, но я стараюсь не давать ему такие лакомства, зато периодически покупаю для него пророщенную пшеницу, чтобы в пищеводе не скапливалась шерсть.

Спустя восемь лет с того момента, как в моей жизни появился Том, я поняла, что созрела ещё для одного питомца.

С наступлением холодов одна из кошек, которые ютились в подвале школы, приходила на крыльцо, где её подкармливали люди. Кошка чихала, один глаз у неё был незрячим. В конце концов какое-то чувство взяло верх на моими страхами и сомнениями, я посадила эту кошку в переноску и повезла к ветеринару. Прогноз врача был неутешителен. У кошки инфекции, один глаз не видит. Помимо всего прочего, у кошки было нарушено пищеварение, были паразиты и другие неприятные последствия уличной жизни.





Когда я впервые принесла кошку домой, очень переживала за её здоровье, ведь она весила, как пушинка, и я не уверена была, выживет ли она. Сразу же пришлось изолировать кошку от Томаса, потому что, несмотря на то, что он был привит, я знала, что не стоит подпускать животных друг к другу на время карантина. По совету ветеринара кошку лечила и кормила специальным кормом. Но самое важное, что я могла для неё сделать, — это дарить свою любовь и заботу и надеяться, что она поправится! А назвала я её Элей. Весь период лечения я ощущала от Элечки благодарность! Это сложно описать словами, нужно просто чувствовать.





Несмотря на то, что с тех пор как в семье появилась Эля, прошел уже год, у неё остались привычки уличной кошки. Каждый раз подбегая к мискам, она хватает еду как последний раз. На это смешно и одновременно больно смотреть. А ещё Эля боится всех посторонних людей и прячется под ванной. Зато мне она доверяет и очень любит, когда я ношу её на руках.

Эля с Томасом так и не стали друзьями из-за разных темпераментов, но иногда могут вместе играть, как старые приятели. Мне очень хочется верить, что благодаря Эле Том будет более активен и весел, кошка со временем научится у кота манерам поведения, а я — и, возможно, кто-то ещё — станем более сострадательны к животным.

«Очень приятно наблюдать, как хвостики играют с детьми, а животные оберегают их»

Два хвостика в нашей семье появились благодаря обществу защиты животных. А вот за белой красавицей Люси побегать по улице пришлось мне самой.





Объявление о том, что во дворе жилого дома под машинами прячется несчастная котейка, я увидела в одной соцсети. Это было неподалеку от моего дома, поэтому я купила переноску и стала ходить за ней в тот двор. Пришлось сделать три попытки, прежде чем мне повезло. Пакетик влажного корма не смог оставить пугливую и очень голодную кошечку равнодушной, и тут-то я ее и поймала. Поход к ветеринару показал, что девочка больна: и почки не так работают, и кишечник. Но нас это абсолютно не смущает. Мы просто живем и любим друг друга, поддерживая здоровье кошечки правильной пищей и жизнью без стрессов.





Вторым животным, спасенным нами, стала собака Альмочка. После болезни умер наш старый песик дворянской породы. Дома было нестерпимо пусто. И мы решили помочь кому-нибудь, кто действительно нуждается в нашей помощи.





Не считаю правильным поощрять недобросовестных заводчиков плодить бесчисленное количество животных, которые потом оказываются на улице. Поэтому было решено взять собаку, которая попала в отлов и ждала усыпления на Гурского. Так у нас поселилась эта замечательная собака-улыбака. Первый месяц был для девочки сложным, но мы пережили вместе период адаптации.





А сейчас это еще один наш ребенок. Мы рады, что наши животные у нас есть. Истинно говорят, что дети, растущие с животными, и люди, живущие с питомцами, добрее и здоровее. Очень приятно наблюдать, как хвостики играют с детьми, а животные оберегают их. Это проявление самой настоящей любви, без фильтров.

В отличие от героев этих историй, у животных, о которых мы сейчас расскажем, пока что нет хозяина и дома, где их ждут. Давайте это исправлять

Джесси





Милая, очень доброжелательная и игривая девочка Джесси 6 месяцев от роду принесет много счастья, веселья, любви и радости в ваш дом. Будет небольшой и очень гармонично сложенной. Очень понятливая, отлично поддается дрессировке. Ищет ответственных и добрых людей, кому будет преданна всей своей душой.

Телефон: +375295639043 (Ольга)

Михась





"Разрешите представиться: меня зовут Михась. Говорят, я похож на королевского кота из Даунинг-стрит. Только у меня глаза выразительнее, цвета спелого крыжовника. В остальном такой же статный, важный и представительный кот. Одет как лондонский денди, ношу полосатый сюртук и белую манишку. На манишке у меня есть пятнышко в форме сердечка. За это меня называют кавалер ордена Рыцарь Доброе Сердце.





По характеру я спокойный и ласковый, люблю обниматься и чтоб меня гладили, когти никогда не выпускаю. Еще я умею корчить рожицы, принимать смешные позы и заворачиваю хвост как белка-летяга. Я никогда не унываю. Жить — это так здорово!"

Михасю около 2 лет, кастрирован, привит, лоток на «отлично».

Телефон: +375 29 158−72−02 (Людмила).

Чикита





Если вы хотите завести кошку, но боитесь, что она будет навязчива, обратите внимание на Чикиту. Она не станет напрягать вас своим присутствием. Чикита незримо будет оберегать ваш дом от бед и печалей, не нарушая личного пространства. Это домовенок в кошачьем обличье.

Если ваш кот грустит один дома, возьмите в компаньоны к нему Чикиту. Она прекрасно ладит с сородичами, умеет делать котомассаж, а после процедуры старательно вылижет кошачью шубку и умоет пушистую мордашку.





Если вы мечтаете помочь кошке с трудной судьбой, Чикита именно та страдалица, которая вам нужна. Она не дикарка. Чикита — недоверчивая трусиха. У нее есть веские основания не верить людям. Изменить Чикиту может терпение, любовь и время. Обещаем: произойдет обыкновенное чудо — и сотворите его вы.

Чикита необыкновенна: павлиний хвост, огромные желтые глаза, черная шелковистая шерсть. Она несомненно умна — буквально считывает с губ слова, обращенные к ней, и понимает все с полувзгляда. Кошка — большая чистюля и аккуратистка, лоток — на «отлично».

Кошке Чиките примерно 2 года, она стерилизована и вакцинирована.

Телефон:+375 29 158−72−02 (Людмила)

Снежень





Снежень — белобрысый кот-тихоня из «тутэйших». Хорош собой. Шубка белоснежная, профиль точеный, нос розовый. Характер трусливо-нордический. Помотала его жизнь, но Снежень не озлобился, покорно принимает удары судьбы. «Трэба цярпець», — говорит его робкий взгляд. Настоящий «памяркоуны» белорусский кот. Мы помогаем Снежню закончить «блукання по пакутах». Ищем хозяина, который поможет ему раскрыться. Он добрый, спокойный, терпеливый и беспроблемный кот. Не лидер, скорее наоборот. Отлично ладит с сородичами и дружит с собаками. С людьми осторожен, но если к нему отнестись с душой да еще за ушком погладить — размурчится, не остановить.

Снежню примерно 2 года. Он чистоплотен и аккуратен, кастрирован, чипирован, привит.

Телефон: +375 29 158−72−02 (Людмила)

Ирина Адаменкова, представитель международного благотворительного объединения помощи бездомным животным «ЗООшанс»:

— Сегодня поговорим о запахах, которые не любят кошки.

Наши усатые питомцы воспринимают запахи иначе, чем люди. Часто ароматы, которые нравятся людям, могут вызвать агрессию у котов:

цитрусовые фрукты — апельсины, грейфруты, помело, мандарины, лимоны, лаймы и производные из них;

лук, чеснок, приправы и специи;

кофе;

уксус;

ацетон и средства с его содержанием: лаки для ногтей, жидкости для снятия лаков; растворители. Лакокрасочные изделия;

спирт и спиртные напитки;

парфюмерия и дезодоранты;

лаки для волос и спреи;

хлорсодержащие средства для уборки;

эфирные масла, причем любые;

запахи, связанные с автомобилями;

запахи горения, сигаретный дым;

запахи посторонних животных.

Мы перечислили большинство запахов, способных вызвать раздражение у кошки. Некоторые звери вполне терпимо реагируют на вышеперечисленное, но основная масса может возмутиться: нагадить мимо лотка, изодрать диван, спрятаться, что-то еще — таким образом кот выражает свое несогласие с ароматом.

Возможно, если вы принесете домой елку, иное растение, ваш кот может расстроиться и устроить «сюрприз» — причина в новом запахе. Животное может воспринять это не только как раздражающий фактор, но и как угрозу, вторжение в его жизнь.

Так что при изменении поведения питомца первым делом изучите новые предметы, появившиеся у вас дома.

Всем хороших выходных с любимыми мохнатыми существами рядом!