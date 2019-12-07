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В планах у Минлесхоза шесть пеллетных заводов

08.12.2019 08:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министерство лесного хозяйства в первой половине 2020 года планирует ввести в регионах шесть заводов по производству пеллет, рассказал заместитель начальника управления производства и реализации продукции Минлесхоза Владимир Шут.

"По поручению Президента для повышения эффективности использования лесосырьевых ресурсов Министерство лесного хозяйства ведет строительство шести заводов по выпуску древесного топлива. Эти производства заработают в первой половине 2020 года на территории Пружанского, Новогрудского, Кличевского, Борисовского опытного, Мозырского опытного и Житковичского лесхозов. Общая годовая мощность заводов составит около 156 тыс. т пеллет в год", - приводит БЕЛТА слова Шута.

В строительство шести предприятий инвестируют около Br75 млн - собственных средств лесхозов, кредитных ресурсов. Будет создано до 80 рабочих мест. Планируется, что с выходом на проектную мощность производства будут перерабатывать до 350 тыс. куб.м низкокачественной древесины и 120-130 тыс. т опилок и отходов лесопиления.

Замначальника управления пояснил, что строительство этих пеллетных заводов для Минлесхоза является пилотным проектом. За последние десять лет внутри страны объемы лесозаготовок удвоились: качественная древесина реализуется полностью, низкосортная востребована не в полной мере и пока не находит своего применения в Беларуси. "Мы видим нишу в создании производств по переработке такой древесины, выпуску топливных гранул, - отметил Владимир Шут. - Прогнозируем, что 99% выпускаемой на этих пеллетных заводах продукции будет отправляться на экспорт. Лесохозяйственные учреждения получат до $17-18 млн ежегодно. Это направление перспективное, продукция востребована в странах ближнего и дальнего зарубежья". В частности, спрос на пеллеты проявляют в Литве, Латвии, есть предложения со стороны шведских компаний. Прорабатываются вопросы поставок в Германию, Австрию, Италию.
 
 
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Министерство лесного хозяйства в первой половине 2020 года планирует ввести в регионах шесть заводов по производству пеллет, рассказал заместитель начальника...
 
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