Генподрядчик для «Гродно Азота» определится до конца года

"Процесс идет. Есть несколько претендентов - компаний из Италии и Китая. Ожидаем, что до конца года будет объявлен победитель конкурса, который уже в 2020 году сможет приступить к строительству", - рассказал Владимир Кравцов.





Стоимость проекта - около $1,2 млрд. Ввод нового азотного комплекса позволит увеличить производство азотных удобрений более чем в 1,5 раза. При этом их себестоимость будет существенно снижена. "Новый комплекс - практически новый завод. Однако существующее производство будет функционировать. Там продолжается реализация инвестиционных проектов", - рассказал Владимир Кравцов.





Он подчеркнул, что в регионе реализуются крупные инвестиционные проекты в других сферах. Например, активно развивается деревообработка. Производство мебели с иностранным капиталом создается в Сморгони, крупное деревообратывающее предприятие появится в Свислочском районе, пеллетные заводы откроют в Новогрудке и Сморгони. На стадии реализации крупные проекты в сфере торговли и услуг, а также перерабатывающей промышленности.



