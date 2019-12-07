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Генподрядчик для «Гродно Азота» определится до конца года

08.12.2019 08:34 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Процесс по выбору генерального подрядчика, который будет строить новый азотный комплекс в ОАО "Гродно Азот", завершится в этом году. Об этом сообщил председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов.

"Процесс идет. Есть несколько претендентов - компаний из Италии и Китая. Ожидаем, что до конца года будет объявлен победитель конкурса, который уже в 2020 году сможет приступить к строительству", - рассказал Владимир Кравцов.

Стоимость проекта - около $1,2 млрд. Ввод нового азотного комплекса позволит увеличить производство азотных удобрений более чем в 1,5 раза. При этом их себестоимость будет существенно снижена. "Новый комплекс - практически новый завод. Однако существующее производство будет функционировать. Там продолжается реализация инвестиционных проектов", - рассказал Владимир Кравцов.

Он подчеркнул, что в регионе реализуются крупные инвестиционные проекты в других сферах. Например, активно развивается деревообработка. Производство мебели с иностранным капиталом создается в Сморгони, крупное деревообратывающее предприятие появится в Свислочском районе, пеллетные заводы откроют в Новогрудке и Сморгони. На стадии реализации крупные проекты в сфере торговли и услуг, а также перерабатывающей промышленности.
 
Теги: Гродно
 
 
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Процесс по выбору генерального подрядчика, который будет строить новый азотный комплекс в ОАО "Гродно Азот", завершится в этом году. Об этом сообщил председатель...
 
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