Джошуа взял реванш у Руиса

Источник материала: Tut.by

Британский боксер Энтони Джошуа единогласным решением судей выиграл у американца мексиканского происхождения Энди Руиса. Бой проходил в Саудовской Аравии.



Reuters

Джошуа владел преимущество на протяжении большинства из раундов, но при этом не показывал яркий бокс. Победу британец добыл в основном за счет тактического преимущества, а также невпечатляющей формы Руиса. И без того грузный американец на этот раз набрал еще 7 кг.



Reuters

Это 23-я победа Джошуа в 24 поединках. Он снова стал чемпионом в тяжелом весе по версии WBA, WBO, IBF, IBO. Эти титулы он потерял первого июля, проиграв Руису техническим нокаутом.

Энди же потерпел второе поражение в карьере. Это был его 35-й бой.