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Джошуа взял реванш у Руиса

08.12.2019 10:48 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Британский боксер Энтони Джошуа единогласным решением судей выиграл у американца мексиканского происхождения Энди Руиса. Бой проходил в Саудовской Аравии.


Reuters

Джошуа владел преимущество на протяжении большинства из раундов, но при этом не показывал яркий бокс. Победу британец добыл в основном за счет тактического преимущества, а также невпечатляющей формы Руиса. И без того грузный американец на этот раз набрал еще 7 кг.


Reuters

Это 23-я победа Джошуа в 24 поединках. Он снова стал чемпионом в тяжелом весе по версии WBA, WBO, IBF, IBO. Эти титулы он потерял первого июля, проиграв Руису техническим нокаутом.

Энди же потерпел второе поражение в карьере. Это был его 35-й бой.

 
 
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Британский боксер Энтони Джошуа единогласным решением судей выиграл у американца мексиканского происхождения Энди Руиса. Бой проходил в Саудовской Аравии.
 
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