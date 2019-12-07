ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пожар в одесском колледже: количество погибших взросло до 8 человек. В Украине обявлен траур

08.12.2019 11:06 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

По состоянию на 8 декабря найдено еще двое погибших, также в больнице скончался спасатель, сообщает сайт 112.ua.

Количество погибших в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возросло до 8 человек. Об этом сообщает пресс-служба Одесской полиции.

«По состоянию на 18.10 найдено еще двое погибших. Проводится их осмотр судебно-медицинским экспертом и идентификация», — сказано в сообщении.

Также сообщается, что сегодня в больнице от полученных во время тушения пожара травм скончался спасатель, 1976 года рождения, который был госпитализирован 4 декабря.

По информации Национальной полиции, судьба 10 человек остается неизвестной. Всего с начала разборки завала вывезено 752 м куб. строительных конструкций. К работам привлечено 266 человек и 42 единицы техники.

По предварительной информации, причиной возгорания является сломанный удлинитель. Пожар вспыхнул на третьем этаже здания. В городе объявили днями траура 5 и 6 декабря, 8 октября объявлен общеукраинский траур.

Кабинет министров Украины создал комиссию по расследованию причин пожара.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По состоянию на 8 декабря найдено еще двое погибших, также в больнице скончался спасатель, сообщает сайт 112.ua.
 
Новости дня
Новости разные
 
Джошуа взял реванш у Руиса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
08.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика