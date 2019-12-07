Лукашенко и Путин обменялись поздравлениями по случаю 20-летия Договора о Союзном государстве

TUT.BY . 8 декабря 1999 года в Москве Александр Лукашенко и первый президент России Борис Ельцин подписали Договор о создании Союзного государства. Документ, как это прописано в нем, приняли «руководствуясь волей народов России и Беларуси к единению и опираясь на общность их исторических судеб, заботясь о жизненных интересах своих граждан», пишет





«Этот документ вывел белорусско-российские отношения, основанные на вековой дружбе, родстве исторических судеб и общности жизненных интересов наших народов, на уровень подлинного союзничества и стратегического партнерства», — говорится в поздравлении Александра Лукашенко.





Он отметил, что Беларусь и Россия многого достигли: они координируют действия на международной арене, совместно укрепляют обороноспособность, взаимно дополняют друг друга в экономике. Создано общее гуманитарное, социальное, культурное и образовательное пространство. Граждан двух стран не разделяют границы, визы, таможни.





«На нынешнем этапе приверженность объединительной идее имеет огромное значение. Главная задача — обеспечить необходимые условия для дальнейшего повышения благосостояния наших граждан. Глубоко убежден, что мы сможем придать новую динамику реализации союзного договора, неуклонно следуя принципам равноправия и доверия», — подчеркнул белорусский лидер.









Владимир Путин также направил поздравительную телеграмму в адрес президента Беларуси по случаю 20-летия договора. «Историческое решение о заключении этого важнейшего соглашения отражало обоюдное стремление укрепить российско-белорусские отношения, основывающиеся на многовековых традициях братской дружбы, культурной и духовной близости», — подчеркнул Путин.





Президент России подтвердил важность того, что позитивный опыт, накопленный в рамках Союзного государства, активно используется в более широком формате Евразийского экономического союза, и выразил уверенность в дальнейшем продвижении взаимовыгодных интеграционных процессов и двустороннего взаимодействия на всех направлениях.





Напомним, уже целый год Минск и Москва ведут дискуссию об углублении союзной интеграции.





Очередные переговоры глав государств на эту тему ожидаются 20 декабря в Санкт-Петербурге.





7 декабря в Минске во время встречи президентов России и Беларуси прошла акция протеста против углубленной интеграции.