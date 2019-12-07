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Историческое решение: Путин поздравил Лукашенко с 20-летием Союзного государства
08.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Беларуси Александру Лукашенко по случаю двадцатилетия подписания договора о создании Союзного государства, сообщается на сайте Кремля.
Путин высоко оценил достигнутый двумя странами за прошедший период прогресс на пути интеграции и сотрудничества, координацию усилий в сферах безопасности и внешней политики. Российский лидер обратил внимание на интенсивное развитие торгово-экономических и межрегиональных связей, а также реализацию за счет союзного бюджета инновационных научно-технических программ и масштабных гуманитарных проектов.
Для россиян и белорусов обеспечиваются равные возможности в выборе места жительства, трудоустройстве, получении медицинской и социальной помощи, добавил Путин.
Президент России подтвердил важность того, что позитивный опыт, накопленный в рамках Союзного государства, активно используется в более широком формате
Договор о создании Союзного государства был подписан 8 декабря 1999 года президентами России и Беларуси. Документ вступил в силу после обмена ратификационными грамотами 26 января 2000 года. Накануне в Сочи
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Российский лидер высоко оценил достигнутый двумя странами прогресс на пути интеграции и сотрудничества.
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