Историческое решение: Путин поздравил Лукашенко с 20-летием Союзного государства

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Беларуси Александру Лукашенко по случаю двадцатилетия подписания договора о создании Союзного государства, сообщается на сайте Кремля.

«Историческое решение о заключении этого важнейшего соглашения отражало обоюдное стремление укрепить российско-белорусские отношения, основывающиеся на многовековых традициях братской дружбы, культурной и духовной близости», – подчеркнул в поздравлении президент России.

Путин высоко оценил достигнутый двумя странами за прошедший период прогресс на пути интеграции и сотрудничества, координацию усилий в сферах безопасности и внешней политики. Российский лидер обратил внимание на интенсивное развитие торгово-экономических и межрегиональных связей, а также реализацию за счет союзного бюджета инновационных научно-технических программ и масштабных гуманитарных проектов.

Для россиян и белорусов обеспечиваются равные возможности в выборе места жительства, трудоустройстве, получении медицинской и социальной помощи, добавил Путин.

Президент России подтвердил важность того, что позитивный опыт, накопленный в рамках Союзного государства, активно используется в более широком формате Евразийского экономического союза . Он выразил уверенность в дальнейшем продвижении взаимовыгодных интеграционных процессов и двустороннего взаимодействия на всех направлениях.