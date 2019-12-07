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В «Клубе редакторов» обвинили Литву в «антибелорусской подрывной деятельности»

08.12.2019 11:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В программе «Клуб редакторов» на телеканале «Беларусь-1» жестко раскритиковали политику Литвы в отношении белорусского гражданского общества.

Участники дискуссии возмутились словами советника президента Литвы по внешней политике Асты Скайсгирите, что поддержка гражданского общества Беларуси является одной из целей внешней политики Литвы, и что на литовской территории работают около сотни белорусских НГО, передает "Белсат".

«Как надо реагировать на заявления наших соседей? Нужно ли продумывать какие-то экономические ответы на эти вопросы?» – обратился к собеседникам главный редактор «Сельской газеты» Сергей Михович.

«Это не создание демократического общества в Беларуси, а деструктивная антигосударственная подрывная деятельность, – заявил директор представительства телерадиокомпании «Мир» Владимир Перцов, – О нежизнеспособности ЕГУ много написано. Молодых людей, которые там учатся, просто жалко. В Европе они с этим образованием устроиться не могут, здесь они также с этим дипломом никому не нужны».


Перцов напомнил, что значительная часть бюджета Литвы зависит от экономических отношений с Беларусью.

«Зачем им вести такую антибелорусскую подрывную деятельность? Неужели они думают, что все время мы будем радостно кивать, смотреть и по-хорошему реагировать?» – заявил он.



Скриншот из эфира «Беларусь-1». Публикация, на которую сослались в «Клубе редакторов»

Интересно, что комментируя заявление советника президента Литвы в «Клубе редакторов» ссылались на публикацию пророссийского ресурса rubaltic.ru. Портал в свою очередь ссылается на информацию ТАСС, которое якобы цитирует слова Асты Скайсгирите из эфира неизвестной литовской радиостанции (ее название не сообщается). Причем линк на публикацию ТАСС в rubaltic.ru нет, а найти эту информацию на сайте ТАСС сейчас невозможно. Первоисточник заявления в литовских СМИ также найти не удалось.
 
 
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В программе «Клуб редакторов» на телеканале «Беларусь-1» жестко раскритиковали политику Литвы в отношении белорусского гражданского общества.
 
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