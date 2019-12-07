Что Лукашенко подарил Путину в Сочи

Источник материала: Новости Волковыска

7 декабря на переговорах в Сочи Лукашенко и Путин по традиции обменялись подарками.

Переговоры президентов Беларуси и России в Сочи завершились после 5,5 часов обсуждения спорных вопросов. По итогам встречи президенты обменялись подарками.

Путин подарил Лукашенко самовар для чаепития «в русском стиле».

Лукашенко в свою очередь подарил Путину набор продуктов белорусского производства.

По информации телеграм-канала «Пул Первого», набор состоял из колбас, сала, сыров, конфет и «загадочной бутыли».





«Пул Первого» также сообщает, что гостинцы из Беларуси на этот раз были упакованы «в новом стиле».