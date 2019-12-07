Что Лукашенко подарил Путину в Сочи

7 декабря на переговорах в Сочи Лукашенко и Путин по традиции обменялись подарками.
Переговоры президентов Беларуси и России в Сочи завершились после 5,5 часов обсуждения спорных вопросов. По итогам встречи президенты обменялись подарками.
Путин подарил Лукашенко самовар для чаепития «в русском стиле».
Лукашенко в свою очередь подарил Путину набор продуктов белорусского производства.
По информации телеграм-канала «Пул Первого», набор состоял из колбас, сала, сыров, конфет и «загадочной бутыли».
«Пул Первого» также сообщает, что гостинцы из Беларуси на этот раз были упакованы «в новом стиле».
Раньше в корзины паковали, – отмечается в сообщении телеграм-канала.