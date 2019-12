Как две домработницы развернули наступление на президента США - и раскрыли, что его компания нанимала нелегальных иммигрантов

"Быстро передвигаясь по двухэтажному дому по утрам, Диас выполняла требовательные указания Трампа. В его шкафу она вывешивала шесть одинаковых комплектов для гольфа: шесть белых рубашек-поло, шесть пар бежевых брюк, шесть аккуратно выглаженных пар трусов-боксеров. На тыльную сторону ладони она выжимала немного жидкого тонального средства для лица, чтобы убедиться, что оно не высохло", - пишет газета.





"Годы службы, которые Диас и другие иммигранты - нелегальные домработницы, повара, озеленители, садовники, официанты, посыльные, сельхозработники и кэдди (помощники, носящие клюшки в гольфе) посвятили Trump Organization, позволили им взглянуть на жизнь первой семьи без прикрас. Они видели вспышки гнева у бассейна и праздничные ссоры. Они смеялись с домочадцами и присматривали за внуками. Их воспоминания также показывают, как вступление Трампа в президентскую политику - осуждение нелегальных иммигрантов как преступников и похитителей рабочих мест - изменило их жизнь и побудило некоторых из них публично противостоять своему бывшему начальнику", - передает газета.





"За прошедший год The Washington Post побеседовала с 48 людьми, которые нелегально работали на Trump Organization на 11 ее объектах во Флориде, Нью-Джерси, Нью-Йорке и Вирджинии. (...) Эта статья основана на интервью с этими работниками, многие из которых были уволены или ушли с работы после того, как СМИ сообщили об их занятости. The Washington Post проверила сведения о трудовой деятельности работников, изучив квитанции о начислении заработной платы и по возможности сверив их рассказы с рассказами коллег. Работники единодушно утверждают, что их руководители знали об их нелегальном статусе (...)", - указывается в статье.





Трамп до сих пор владеет Trump Organization, но передал текущий контроль своим старшим сыновьям, говорится в статье. "(...) В течение десятилетий и задолго до президентства Трампа нелегальные иммигранты жили как теневая семья Трампа - всегда рядом, хотя и незаметно. Трамп встречался со многими из них. Было три вопроса, которые он задавал почти всем иммигрантам, работавшим на него, когда прогуливался по территории своих курортов и гольф-клубов, проверяя их работу. "Твое имя? Как долго ты здесь? Тебе нравится?" - вспоминает Маргарита Круз, домработница. Этот диалог часто заканчивался тем, что Трамп вытаскивал 50 или 100 долларов на чаевые.





"(...) Когда Трамп назвал некоторых мексиканских иммигрантов преступниками и насильниками, поклявшись перекрыть границу между США и Мексикой, чтобы предотвратить "вторжение" иммигрантов, на кухнях и прачечных его объектов недвижимости начали накапливаться беспокойство и гнев. Когда Трамп стал президентом, его работники , не имеющие документов, были вынуждены улыбаться тошнотворным комментариям богатых членов клубов. "Ты все еще здесь? Почему мы не можем от тебя избавиться? Я позвоню Трампу, ты [ругательство] мексиканец ", - вспоминает Габриэль Хуарес, который десять лет проработал официантом в одном из нью-йоркских гольф-клубов Трампа, о шутливых словах одного из членов клуба".









(...) Поэтому в один прекрасный момент Диас, а также Викторина Моралес, которая после нее стала домработницей Трампа в Бедминстере, решили стать заметными. Начав общаться с прессой - The Washington Post, The New York Times и другими изданиями - с конца декабря прошлого года, они делали это не ради денег, как предполагали некоторые из их шокированных и напуганных коллег, или ради политики, а ради того, чтобы указать на то, что они считают вопиющим лицемерием. Трамп, несмотря на свою риторику, долгое время нанимал нелегальных иммигрантов, и они были живым тому доказательством . Спустя год ни Диас, ни Моралес больше не работают на Трампа (...)", говорится в статье





"Трамп и его семья проводили много времени в своих имениях - и продолжают это делать - и многим сотрудникам Trump Organization есть что рассказать о встречах с ними. Нелегальных работников часто использовали для выполнения самой интимной и личной работы. Те, кто готовил и подавал еду Трампу, знали, что ему нравится, когда котлета для его чизбургера хорошо прожарена, а его диетическая кола подается в маленьких стеклянных бутылочках с пластиковой соломкой, к которой никто не прикасался", - говорится в статье.





"Трамп любил леденцы Tic Tac. И их должно было быть определенное количество. Он требовал, чтобы на комоде в его спальне всегда стояло два полных контейнера с белыми Tic Tac и один контейнер, наполовину пустой. То же правило распространялось на тональное средство для лица бренда Bronx Colors из Швейцарии, которым мазался Трамп - - два полных тюбика и один наполовину пустой - даже если это и означало, что домработницам приходилось регулярно приносить новые рубашки из магазина для гольфа из-за пятен ржавого цвета на воротничках. В прачечной для его жены Меланьи Трамп была зарезервирована отдельная стиральная машина", - сообщается в публикации.





"В душе Дональду Трампу нравилось пользоваться мылом Irish Spring. Но его домработницы быстро научились не выбрасывать мыло, даже если оно смылилось до малюсенького брусочка: Трамп сам решал, когда нужно что-то выбросить. Когда он принимал такое решение, например, в отношении одежды или газет, то бросал их на пол. По словам Диас и Моралес, постоянным получателем б/у одежды Трампа был отец Меланьи Виктор Кнавс. "У них одинаковый размер и все такое", - поясняет Моралес. Кнавса и его жену Амалию Кнавс очень любил персонал Бедминстера, хотя при переводе со словенского на испанский многое терялось. Амалия Кнавс часто готовила завтрак на вилле для Меланьи, в то время как Трамп регулярно завтракал в клубе", - пишет издание.





"Однажды в 2013 году Виктор Кнавс вышел поиграть в гольф в одной из выброшенных Трампом красных бейсболок. Когда Трамп заметил его, то взорвался и приказал своему свекру, прямо перед другими гольфистами, снять головной убор и уйти с поля. Диас и Моралес были на вилле, когда Кнавс вернулся, бросил кепку на землю и разразился проклятиями в адрес Трампа (...). "Никто не имел права носить красную бейсболку, кроме [Трампа]", - говорит Диас. "Весь мир увидел, как Трамп поступил со своим свекром. - добавляет Моралес. - [Кнавс] был очень смущен".





(...) Еще до того, как Трамп стал главнокомандующим, его прибытие в один из его клубов вызывало бурную активность. "GG-7" было кодовым словом, которым обслуга и сотрудники службы безопасности обозначали его прибытие в гольф-клуб в округе Вестчестер, штат Нью-Йорк - именно это было написано на одном из его старых номерных знаков. Трамп (...) был внимателен ко всем аспектам внешнего вида своих клубов: от ковров до люстр и предметов искусства на стенах. Во время своих визитов он постоянно выискивал недостатки - проводя пальцем по картинной рамке, чтобы проверить, нет ли пыли; следя за блеском хрустальной люстры".





"Габриэль Седано, иммигрант из обслуживающего персонала в Бедминстере, вспоминает, как вешал портреты - многие из которых были портретами самого Трампа - на стенах в клубе, и Трамп шел с ним рядом. "Я нес картины, - говорит Седано. - А он говорил, где он хочет, чтобы они висели".





"Однажды 47-летняя Моралес стояла снаружи и мыла окна в магазине для гольфа в Бедминстере. Гватемалка ростом 4 фута 11 дюймов не могла добраться до верхней части окна. "Я подпрыгивала и подпрыгивала и видела, как парни внутри смеются. Мне это не нравилось", - вспоминает она. Вдруг она почувствовала что-то за своей спиной. Обернувшись, она увидела Трампа. "Он взял тряпку, - говорит она. - И начал мыть".





(...) После вступления Трампа в должность среди многих латиноамериканских сотрудников Трампа со временем усиливалось чувство беспокойства и дискомфорта, говорится в публикации. "Сеющая распри политика Трампа просочилась в культуру на его курортах и полях для гольфа. Многие благотворительные и некоммерческие организации, которые регулярно проводили мероприятия на его объектах, начали перемещаться в другие места, в то время как консервативные группы и проекты перебрались туда. Когда члены семьи Трампа приезжали на объекты, теперь (...) требовалось соблюдение новых строгих протоколов безопасности. Эти изменения встревожили многих нелегальных сотрудников. Они боялись называть свои настоящие имена и показывать поддельные документы правительственным служащим", - отмечает The Washington Post.





"(...) В Бедминстер политика вторгалась странными способами. Домработницы начали замечать анти-трамповские послания, появляющиеся в клубе то тут, то там. Оскорбления выводили на зеркалах мужской раздевалки. По словам Моралес, в душевой кабинке, которую использовал Трамп, в день его посещения нашли истерзанную куклу Трампа. В первую годовщину инаугурации Трампа коллектив художников-активистов просочился ночью на территорию Бедминстера и построил имитацию кладбища с надгробиями, объявляющими о смерти "приличия" и "нашего будущего", - говорится в статье.





"(...) В январе сын Трампа Эрик Трамп объявил, что в результате сообщений о нелегальных работниках Trump Organization компания "предпринимает обширные усилия по выявлению всех сотрудников, которые предоставили ложные и мошеннические документы для незаконного трудоустройства", и что такие люди будут немедленно уволены. Компания начала проверку юридического статуса сотрудников на своих полях для гольфа. Высокопоставленный HR-сотрудник компании посещал гольф-клубы и одного за другим приглашал работников на встречи, где они узнавали, что их уволили".





"Точное количество уволенных неизвестно. The Washington Post удалось подтвердить не менее 18 увольнений в пяти гольф-клубах в Нью-Йорке и Нью-Джерси. Бедминстер, по оценкам бывших работников, еще 30-40 нелегальных работников не получили предложения продолжить работу".





"(..) В этом году Организация Трампа также учредила E-Verify, добровольную федеральную программу, которая позволяет работодателям проверять возможность приема на работу новых сотрудников. Согласно базе данных E-Verify, по данным на начало года некоторые объекты Трампа не участвовали в программе.





"Компания не сообщила, проверяла ли она иммиграционный статус сотрудников до этого года. Известно, что нелегальные работники и раньше работали в Trump Organization. В 1980 году, когда Трамп только начинал как застройщик, он использовал сотни нелегальных польских иммигрантов, чтобы снести здание на том месте, где будет построена Башня Трампа. Трамп заявил, что он понятия не имел о нелегальных работниках, но - после судебного иска, где утверждалось о трудовых нарушениях - судья постановил, что Трамп "должен был знать". Трамп урегулировал это дело за 1,38 млн долларов в 1998 году", - напоминает газета.





"(...) Несмотря на неоднократные призывы демократов в Конгрессе, неясно, расследуют ли министерство национальной безопасности или другие органы вопрос об использовании нелегальной рабочей силы Trump Organization. Генеральная прокуратура штата Нью-Йорк начала расследование и опросила более 20 бывших работников о возможных нарушениях, касающихся заработной платы в компании, но бывшие работники указывают, что больше ничего не слышали уже в течение нескольких месяцев. В прошлом месяце представитель генеральной прокуратуры отметил, что расследование продолжается, но отказался сообщить дополнительную информацию (...)", - передает The Washington Post.