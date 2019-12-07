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Исаев — Ясинскому: хватит врать!

08.12.2019 11:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Футбольный агент Валерий Исаев прокомментировал слова главного тренера "Витебска" Сергея Ясинского о своем бывшем подопечном, а ныне форварде "Энергетика" Илье Шкурине.

- Ну хватит врать! Это "Энергетик" более материально обеспеченный клуб, чем "Витебск"? У Шкурина зарплата в "Энергетике" в два раза ниже той, что предложили в "Витебске", это первое. Второе, еще раз, и Ясинский это знает, как участник переговоров. "Витебску" год назад предложили контракт хоть на три года, но с учетом безобразной истории с Печениным (а мы видим, что проку от того, что не продали за 150 тыс. Кирилла, нет ни парню, ни клубу). Предложили контракт с разумными отступными (100 тыс. долларов). Получили категоричный отказ. Третье, Шкурин одаренный футболист, но "Энергетик" выигрывал и в первой лиге, и когда Шкурин не играл, в начале чемпионата. Там выигрывает команда , а Шкурин забивает. В "Витебске" так не работают с ребятами, и здесь мало места будет, чтобы все расписать. Бюджет "Витебска" достойный для того, чтобы показывать результат и воспитывать молодежь, — написал Исаев в Facebook.
 
Теги: Витебск
 
 
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Футбольный агент Валерий Исаев прокомментировал слова главного тренера "Витебска" Сергея Ясинского о своем бывшем подопечном, а ныне форварде "Энергетика" Илье...
 
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