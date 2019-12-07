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В Ивацевичском районе на пожаре погибла пенсионерка
08.12.2019 11:38 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
07.12.2019 года в 16-17 в Ивацевичский РОЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме в д. Озерцо на ул. Букшты.
К моменту прибытия подразделений
Звеном газодымозащитной службы на кровати в жилой комнате обнаружена хозяйка дома, пенсионерка 1933 года рождения. Женщину вынесли на чистый воздух и передали бригаде СМП. После проведения реанимационных мероприятий констатирована смерть.
Пожар локализован и ликвидирован. Огнем уничтожена кровля, повреждены перекрытие, стены, имущество. Причина пожара устанавливается.
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07.12.2019 года в 16-17 в Ивацевичский РОЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме в д. Озерцо на ул. Букшты. К моменту прибытия подразделений МЧС к месту вызова...
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