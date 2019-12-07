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Светлана Алексиевич: Сегодня страшнее, чем при коммунизме — монстр погиб, а крысы остались

08.12.2019 11:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич в интервью журналу НВ сравнила две эпохи — СССР и нынешнее время.

По ее мнению, сегодняшние времена являются даже более страшными, чем при коммунизме.

«Есть такое хорошее высказывание художника Ильи Кабакова. Он сказал: было советское время, когда мы боролись с монстром-коммунизмом. Это большое чудовище, и мы его победили. Но потом мы оглянулись и увидели, что еще нам надо бороться с крысами. Что вдруг из человека вылезло много такого, о чем наша литература даже не преду­предила. И крысы страшнее, чем монстр, поскольку их невозможно проконтролировать. И человек уже не закручен идеей, и власть не имеет над ним такого контроля. Так что, я думаю, сегодняшнее время еще страшнее», — объяснила Алексиевич.
 
 
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Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич в интервью журналу НВ сравнила две эпохи — СССР и нынешнее время.
 
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