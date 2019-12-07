Светлана Алексиевич: Сегодня страшнее, чем при коммунизме — монстр погиб, а крысы остались

По ее мнению, сегодняшние времена являются даже более страшными, чем при коммунизме.





«Есть такое хорошее высказывание художника Ильи Кабакова. Он сказал: было советское время, когда мы боролись с монстром-коммунизмом. Это большое чудовище, и мы его победили. Но потом мы оглянулись и увидели, что еще нам надо бороться с крысами. Что вдруг из человека вылезло много такого, о чем наша литература даже не преду­предила. И крысы страшнее, чем монстр, поскольку их невозможно проконтролировать. И человек уже не закручен идеей, и власть не имеет над ним такого контроля. Так что, я думаю, сегодняшнее время еще страшнее», — объяснила Алексиевич.