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Экспозиция творческих работ объединения по интересам «MYArt» открылась в Бресте

08.12.2019 11:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

«Рисовать = мечтать». Экспозиция творческих работ объединения по интересам «MYArt» СШ №18 г. Бреста разместилась на стенах рекреации третьего этажа в школе.

Экспозиция творческих работ объединения по интересам «MYArt» открылась в Бресте

Открытие вернисажа заинтересовало не только юных участников выставки и их родителей, но и соучеников среднего и старшего звена. Не каждый день на школьных стенах расцветают цветы, сверху весело улыбаются пушистые пудели и коты, в разноцветных домиках загораются теплым светом вечерние окна, аисты разносят подарки молодым родителям, простые краски превращаются в фантастических персонажей, а бутылочка от лака для ногтей и тюбик косметического крема – в портрет мамы.

Экспозиция творческих работ объединения по интересам «MYArt» открылась в Бресте

Руководитель объединения «MYArt» Юлия Макаревич учит своих воспитанников классическим и новаторским приемам рисования и позволяет им озорничать, подбирая и смешивая краски, техники, декоративные и подсобные материалы. Так лучше всего развивается творческое мышление и выражается детское отношение к окружающему миру. Как рассказали сами школьники, рисование помогает им играть в футбол и на скрипке, готовить уроки и мечтать о профессии архитектора.

Экспозиция творческих работ объединения по интересам «MYArt» открылась в Бресте

Награда учителю – успехи учеников. Иван Байду и Дарья Мазнюк стали обладателями Дипломов первой и второй степени от Главного управления по образованию Брестского облисполкома за победы в областной выставке-конкурсе детского творчества «Творчество юных – любимому городу».

 
Теги: Брест
 
 
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