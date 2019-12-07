﻿ В Кобрине вора денег с банковской карты нашли по SMS-уведомлению. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Кобрине вора денег с банковской карты нашли по SMS-уведомлению

08.12.2019 11:26 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

В Кобрине вора денег с банковской карты нашли по SMS-уведомлению
shutterstock.com

Как стало известно, инцидент произошел в Кобрине. Мужчина, находясь в состоянии опьянения, забыл свою куртку на скамейке возле ночного клуба. В ней были ключи, телефон и банковская карта.

В Кобрине вора денег с банковской карты нашли по SMS-уведомлению Мошенники в «Одноклассниках» узнают у пенсионеров данные банковских карт

Как сообщили представители МВД, куртку нашел 20-летний молодой человек. Одежду он выбросил, ключи и телефон передал бармену ночного клуба, чтобы тот их отдал владельцу, а вот банковскую карту решил оставить себе. С ее помощью он заказывал себе коктейли в баре.

На карте была установлена опция, благодаря которой покупки стоимостью дешевле 20 рублей можно оплачивать, не вводя пин-код. Этим и воспользовался парень. Однако он не учел, что хозяину карты на его телефон приходят SMS-уведомления о списании денег. Именно благодаря этому злоумышленник был вскоре найден. К тому моменту он успел потратить 135 рублей.

Действиям 20-летнего парня будет дана правовая оценка.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Теперь 20-летнего парня ждет уголовная ответственность.
 
Новости дня
Новости разные
 
Как две домработницы развернули наступление на президента США - и раскрыли, что его компания нанимала нелегальных иммигрантов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
08.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика