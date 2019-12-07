В Кобрине вора денег с банковской карты нашли по SMS-уведомлению

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, инцидент произошел в Кобрине. Мужчина, находясь в состоянии опьянения, забыл свою куртку на скамейке возле ночного клуба. В ней были ключи, телефон и банковская карта.

Как сообщили представители МВД, куртку нашел 20-летний молодой человек. Одежду он выбросил, ключи и телефон передал бармену ночного клуба, чтобы тот их отдал владельцу, а вот банковскую карту решил оставить себе. С ее помощью он заказывал себе коктейли в баре.

На карте была установлена опция, благодаря которой покупки стоимостью дешевле 20 рублей можно оплачивать, не вводя пин-код. Этим и воспользовался парень. Однако он не учел, что хозяину карты на его телефон приходят SMS-уведомления о списании денег. Именно благодаря этому злоумышленник был вскоре найден. К тому моменту он успел потратить 135 рублей.

Действиям 20-летнего парня будет дана правовая оценка.