Что такое сухой туман для автомобиля?

Источник материала: Tut.by



Каждый автовладелец стремится создать в салоне машины комфортную атмосферу. Тут важны не только удобные сидения, красивая обивка. Одним из компонентов комфортной езды является запах, который может испортить или поднять настроение. Случается, что ни «елочки», ни дезодорирующие жидкости не в силах справиться с въевшимся неприятным запахом. Выходом может стать обращение в сервисы, где предлагается химчистка салона авто и последующая обработка сухим туманом. Пространство салона обрабатывают сухим туманом для авто с помощью спецоборудования.

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Знакомьтесь, сухой туман для авто

Когда обыкновенная дезодорация не дает желаемого результата, на сервисах прибегают к такому способу очищения воздуха, как сухой туман для авто. Похожее на белый дым средство проникает в труднодоступные зоны, щели, обивку, дверные карты. Устройство, оборудованное специальным соплом, распыляет вещество очень мелко: возникает облако, похожее на туман. После обработки на поверхности обивки, стекол, панелей следы не остаются.

Основная функция сухого тумана — нейтрализовать неприятный аромат. А чтобы сделать запах в салоне автомобиля приятнее, выбирают средство с ароматизаторами: например, морская свежесть, цитрус. После обработки салона не остается следов, а стойкий аромат держится достаточно долго.

Прежде чем использовать сухой туман для авто, необходимо хорошо вычистить машину, ведь применение средства не может заменить полноценную уборку. К тому же, следует выявить и удалить источники, порождающие зловоние.

Преимущества сухого тумана

По сравнению с альтернативными способами, освежающими салон, средство имеет ряд преимуществ. Оно наделено высокой проникаемостью. Отличается сухой туман и скоростью обработки. Всю процедуру можно провести за один час. Благодаря различным компонентам, сухой туман замаскирует неприятное амбре, предупредит его появление. Стойкий аромат может присутствовать на протяжении месяца. И даже если он выветрится, ощущение чистоты остается. Процесс использования не предусматривает наличие каких-либо средств в автомобиле: бутылочек с ароматизаторами, баночек с маслами, болтающихся «елочек».

Сухой туман только для автомобиля?

Обработку автомобиля условно можно разделить на 3 этапа. На первом выполняют влажную уборку, возможно, потребуется химчистка салона. Второй шаг — сухой туман для авто распыляют, затем просушивают салон и 15 минут проветривают. Средство также выступает в роли ионизатора.

Технологию распыления сухого тумана используют не только для создания комфортной атмосферы в автомобиле. Если в помещении случился пожар, наводнение либо по другой причине появляется запах, от которого трудно избавиться, применяют сухой туман, но с более мощным оборудованием.

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