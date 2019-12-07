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Что такое сухой туман для автомобиля?
Источник материала: Tut.by
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Знакомьтесь, сухой туман для авто
Когда обыкновенная дезодорация не дает желаемого результата, на сервисах прибегают к такому способу очищения воздуха, как сухой туман для авто. Похожее на белый дым средство проникает в труднодоступные зоны, щели, обивку, дверные карты. Устройство, оборудованное специальным соплом, распыляет вещество очень мелко: возникает облако, похожее на туман. После обработки на поверхности обивки, стекол, панелей следы не остаются.
Основная функция сухого тумана — нейтрализовать неприятный аромат. А чтобы сделать запах в салоне автомобиля приятнее, выбирают средство с ароматизаторами: например, морская свежесть, цитрус. После обработки салона не остается следов, а стойкий аромат держится достаточно долго.
Прежде чем использовать сухой туман для авто, необходимо хорошо вычистить машину, ведь применение средства не может заменить полноценную уборку. К тому же, следует выявить и удалить источники, порождающие зловоние.
Преимущества сухого тумана
По сравнению с альтернативными способами, освежающими салон, средство имеет ряд преимуществ. Оно наделено высокой проникаемостью. Отличается сухой туман и скоростью обработки. Всю процедуру можно провести за один час. Благодаря различным компонентам, сухой туман замаскирует неприятное амбре, предупредит его появление. Стойкий аромат может присутствовать на протяжении месяца. И даже если он выветрится, ощущение чистоты остается. Процесс использования не предусматривает наличие каких-либо средств в автомобиле: бутылочек с ароматизаторами, баночек с маслами, болтающихся «елочек».
Сухой туман только для автомобиля?
Обработку автомобиля условно можно разделить на 3 этапа. На первом выполняют влажную уборку, возможно, потребуется химчистка салона. Второй шаг — сухой туман для авто распыляют, затем просушивают салон и 15 минут проветривают. Средство также выступает в роли ионизатора.
Технологию распыления сухого тумана используют не только для создания комфортной атмосферы в автомобиле. Если в помещении случился пожар, наводнение либо по другой причине появляется запах, от которого трудно избавиться, применяют сухой туман, но с более мощным оборудованием.
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