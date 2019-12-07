Продажи Geely в России выросли втрое

reform.by . За январь-ноябрь китайский бренд продал в РФ 8 150 автомобилей, это в три раза больше, чем в 2018-м, сообщает





Основу продаж составил кроссовер Atlas. Было продано 6 518 машин за одиннадцать месяцев. Рост продаж связывается с появлением в начале года версии с 1,8-литровым турбированным двигателем.





Основу российских продаж Geely составляют автомобили, выпущенные на заводе «БелДжи» под Борисовом. Динамика продаж в целом близка к планам, которые декларировались в начале года. В марте первый замминистра промышленности, и. о. гендиректора СЗАО «БелДжи» Геннадий Свидерский говорил, что планами на этот год предусмотрен выпуск 20 тыс. автомобилей, 7 тыс. из которых планировалось продать на беларусском рынке, а остальные — на российском. По данным БАА, в первом полугодии в Беларуси было продано 3 087 Geely.





На следующий год завод планирует увеличить производство автомобилей.