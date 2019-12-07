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Продажи Geely в России выросли втрое

08.12.2019 11:18 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Продажи автомобилей Geely в России в ноябре составил 890 единиц, что в 2,3 раза больше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

За январь-ноябрь китайский бренд продал в РФ 8 150 автомобилей, это в три раза больше, чем в 2018-м, сообщает reform.by.

Основу продаж составил кроссовер Atlas. Было продано 6 518 машин за одиннадцать месяцев. Рост продаж связывается с появлением в начале года версии с 1,8-литровым турбированным двигателем.

Основу российских продаж Geely составляют автомобили, выпущенные на заводе «БелДжи» под Борисовом. Динамика продаж в целом близка к планам, которые декларировались в начале года. В марте первый замминистра промышленности, и. о. гендиректора СЗАО «БелДжи» Геннадий Свидерский говорил, что планами на этот год предусмотрен выпуск 20 тыс. автомобилей, 7 тыс. из которых планировалось продать на беларусском рынке, а остальные — на российском. По данным БАА, в первом полугодии в Беларуси было продано 3 087 Geely.

На следующий год завод планирует увеличить производство автомобилей.
 
 
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Продажи автомобилей Geely в России в ноябре составил 890 единиц, что в 2,3 раза больше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.
 
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