Белорус Илья Шиманович завоевал «серебро» на чемпионате Европы по плаванию

Источник материала: Аргументы и факты

В Великобритании подходит к концу чемпионат Европы по плаванию в 25-метровом бассейне. Успешно для белоруса Ильи Шимановича сложился заплыв на 100 м брассом.

Наш спортсмен преодолел дистанцию за 56,42 сек и завоевал «серебро». Шиманович уступил лишь представителю Нидерландов Арно Каммингу (56,06 сек). При этом стоит отметить, что в полуфинале белорус показал лучшее время с европейским рекордом, однако в финале этих секунд продемонстрировать не смог.

Медаль Ильи Шимановича – первая в копилке сборной Беларуси на данном первенстве. Чемпионат Европы завершается 8 декабря.