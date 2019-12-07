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Белорус Илья Шиманович завоевал «серебро» на чемпионате Европы по плаванию

08.12.2019 11:18 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Белорус Илья Шиманович завоевал «серебро» на чемпионате Европы по плаванию
Фото из открытых источников

В Великобритании подходит к концу чемпионат Европы по плаванию в 25-метровом бассейне. Успешно для белоруса Ильи Шимановича сложился заплыв на 100 м брассом.

Белорус Илья Шиманович завоевал «серебро» на чемпионате Европы по плаванию Шиманович выиграл два «золота» на этапе Кубка мира по плаванию в Токио

Наш спортсмен преодолел дистанцию за 56,42 сек и завоевал «серебро». Шиманович уступил лишь представителю Нидерландов Арно Каммингу (56,06 сек). При этом стоит отметить, что в полуфинале белорус показал лучшее время с европейским рекордом, однако в финале этих секунд продемонстрировать не смог.

Медаль Ильи Шимановича – первая в копилке сборной Беларуси на данном первенстве. Чемпионат Европы завершается 8 декабря.

 
 
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Чемпионат Европы по плаванию-2019 на короткой воде проходит в Глазго.
 
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