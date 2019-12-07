В Минске продолжаются акции против интеграции с Россией

Протесты в знак несогласия с политикой интеграции Беларуси с Россией продолжаются в воскресенье, 8 декабря.

В 12 часов в воскресенье в центре Минска собираются участники акции с бело-красно-белыми флагами. Работники милиции с рупорами предупреждают, что акция несанкионирована и пытаются вытеснить людей с площади перед Дворцом республики, передает корреспондент БДГ . Однако протестующие не расходятся, игнорируя милиционеров и людей в штатском.

Напомним, несанкционированная акция оппозиции против углубления интеграции с Россией прошла в центре Минска 7 декабря.