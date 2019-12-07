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В Минске продолжаются акции против интеграции с Россией
Источник материала: БДГ
Протесты в знак несогласия с политикой интеграции Беларуси с Россией продолжаются в воскресенье, 8 декабря.
В 12 часов в воскресенье в центре Минска собираются участники акции с бело-красно-белыми флагами. Работники милиции с рупорами предупреждают, что акция несанкионирована и пытаются вытеснить людей с площади перед Дворцом республики, передает корреспондент
Напомним, несанкционированная акция оппозиции против углубления интеграции с Россией
Протестующие собрались в день, когда в Сочи проходит
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Протесты в знак несогласия с политикой интеграции Беларуси с Россией продолжаются в воскресенье, 8 декабря.
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