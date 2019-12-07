ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Боксёр Энтони Джошуа вернул себе четыре пояса чемпиона мира

08.12.2019 12:19 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Боксёр Энтони Джошуа вернул себе четыре пояса чемпиона мира в супертяжелом весе — WBA, WBO, IBF, IBO.


Энтони Джошуа / Reuters

Британец взял реванш у американца мексиканского происхождения Энди Руиса. Бой Джошуа и Руиса прошел 7 декабря в Саудовской Аравии. Судьи единогласно засвидетельствовали победу английского боксера — 118:110, 118:110, 119:109, передает "Еврорадио".

Для Энтони Джошуа это была 23-я победа в профессиональной карьере, из них 21 была получена нокаутом. Единственное поражение он получил летом в этом году в бою с Энди Руисом, когда судьи объявили технический нокаут. Но в матче-реванше британец доказал свое превосходство. Для Руиса это было второе поражение в профессиональной карьере.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Боксёр Энтони Джошуа вернул себе четыре пояса чемпиона мира в супертяжелом весе — WBA, WBO, IBF, IBO.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске второй день протестуют против интеграции с Россией. Он-лайн
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
08.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика