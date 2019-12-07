﻿ В Минск вернули картины любимого Ротшильдами художника. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минск вернули картины любимого Ротшильдами художника

08.12.2019 12:28 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

В Минске открылась выставка уроженца Смиловичей Шраги Царфина, картины которого украшают частные коллекции семей Ротшильдов, Рампено и Чаплинов. Чтобы вернуть шедевры в Беларусь, группа компаний А-100 приобрела 15 полотен у наследников творца.

Выставка «Шрага Царфин. Ведущий к свету» проходит в Национальном художественном музее. Повод достойный – 120-летие со дня рождения живописца. Миссия проекта – сделать белорусское искусство доступным каждому и показать его безграничные масштабы.

«Шрага Царфин как фигура мультикультурная и мультинациональная является прекрасным воплощением открытости миру, которой мы хотим способствовать здесь и сейчас, опираясь на национальное культурное наследие, – поясняет председатель наблюдательного совета группы компаний «А-100» Александр Центер. – Родившись в Беларуси и прожив большую часть жизни за ее пределами, Царфин стал гражданином мира, поэтому его творчество является воплощением культурных связей, которые установились между белорусским и зарубежным искусством».

Файбиш-Шрага Царфин – художник Парижской школы, который родился в Смиловичах. И хотя творил он во Франции, но никогда не забывал о своей родине.

«Нашей семье особенно приятно, что к 120-летию Царфина выставка его работ состоится на родине художника. Царфин часто вспоминал о родных Смиловичах, рассказывал о родном местечке друзьям и близким. Эта выставка – его своеобразное возвращение на родину», – признается внучатая племянница художника Элла Царфин.

Царфин нередко поднимал философские проблемы. Но очень любил и природные мотивы, особенно пейзажи Франции. Он прекрасно сочетал разные цвета, добиваясь поразительной выразительности.

Выставка включает более 50 экспонатов. Среди них – около 40 картин известного художника, которые охватывают разные периоды его творчества. Три работы взяты из фонда Национального художественного музея, остальные – из частных белорусских и зарубежных коллекций. В экспозицию вошли и 15 картин, которые приобрела «А-100» у наследников живописца. Также представлены образцы тканей, личные вещи и витражи Шраги Царфина.

«Это первая персональная выставка Царфина на постсоветском пространстве. Картины художника находятся в собраниях Ротшильдов, семьи Чаплина, Хелены Рубинштейн. Есть три работы и в коллекции нашего музея. Творчество Царфина всегда вызывает неподдельный интерес у молодежи, приходящей в наш музей», – отмечает технический куратор выставки Надежда Усова.

Выставка продлится до 19 февраля. Помимо самой экспозиции, предусмотрена разнообразная культурно-образовательная программа. Для юных посетителей обустроена детская зона.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 7
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске открылась выставка уроженца Смиловичей Шраги Царфина, картины которого украшают частные коллекции семей Ротшильдов, Рампено и Чаплинов. Чтобы вернуть...
 
Новости дня
Новости разные
 
Боксёр Энтони Джошуа вернул себе четыре пояса чемпиона мира
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
08.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика