В Минск вернули картины любимого Ротшильдами художника

В Минске открылась выставка уроженца Смиловичей Шраги Царфина, картины которого украшают частные коллекции семей Ротшильдов, Рампено и Чаплинов. Чтобы вернуть шедевры в Беларусь, группа компаний А-100 приобрела 15 полотен у наследников творца.

Выставка «Шрага Царфин. Ведущий к свету» проходит в Национальном художественном музее. Повод достойный – 120-летие со дня рождения живописца. Миссия проекта – сделать белорусское искусство доступным каждому и показать его безграничные масштабы.

«Шрага Царфин как фигура мультикультурная и мультинациональная является прекрасным воплощением открытости миру, которой мы хотим способствовать здесь и сейчас, опираясь на национальное культурное наследие, – поясняет председатель наблюдательного совета группы компаний «А-100» Александр Центер. – Родившись в Беларуси и прожив большую часть жизни за ее пределами, Царфин стал гражданином мира, поэтому его творчество является воплощением культурных связей, которые установились между белорусским и зарубежным искусством».

Файбиш-Шрага Царфин – художник Парижской школы, который родился в Смиловичах. И хотя творил он во Франции, но никогда не забывал о своей родине.

«Нашей семье особенно приятно, что к 120-летию Царфина выставка его работ состоится на родине художника. Царфин часто вспоминал о родных Смиловичах, рассказывал о родном местечке друзьям и близким. Эта выставка – его своеобразное возвращение на родину», – признается внучатая племянница художника Элла Царфин.

Царфин нередко поднимал философские проблемы. Но очень любил и природные мотивы, особенно пейзажи Франции. Он прекрасно сочетал разные цвета, добиваясь поразительной выразительности.

Выставка включает более 50 экспонатов. Среди них – около 40 картин известного художника, которые охватывают разные периоды его творчества. Три работы взяты из фонда Национального художественного музея, остальные – из частных белорусских и зарубежных коллекций. В экспозицию вошли и 15 картин, которые приобрела «А-100» у наследников живописца. Также представлены образцы тканей, личные вещи и витражи Шраги Царфина.

«Это первая персональная выставка Царфина на постсоветском пространстве. Картины художника находятся в собраниях Ротшильдов, семьи Чаплина, Хелены Рубинштейн. Есть три работы и в коллекции нашего музея. Творчество Царфина всегда вызывает неподдельный интерес у молодежи, приходящей в наш музей», – отмечает технический куратор выставки Надежда Усова.

Выставка продлится до 19 февраля. Помимо самой экспозиции, предусмотрена разнообразная культурно-образовательная программа. Для юных посетителей обустроена детская зона.