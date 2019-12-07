|
Обувь вне моды: валенки помогают белорусам не замерзнуть зимой
08.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
От воды не спасут, но в мороз – точно согреют! Валенки, оказывается, популярны и сегодня. Обувь, в которой будет тепло ногам даже в минус 50. Корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова побывала на фабрике в Беларуси, где валенки делают уже 90 лет.
Без единого шва. Делают белорусские валенки из овечьей шерсти. Это, кстати, самый теплый материал. За день работы уходит вагон сырья. Технология почти столетняя. Чтобы превратить шерсть в обувь, нужно около 40 манипуляций: чистят, замачивают, растягивают. Многое делают вручную.
Татьяна Владимировна на фабрике старожил: работает здесь больше 40 лет. О валенках, кажется, знает уже все. Нужное количество шерсти определяет даже на ощупь. Она убеждена: настоящие валенки обувь с душой.
В процессе изготовления валенок может уменьшится в десять раз. Поэтому в конце ему подбирают пару по длине.
Качественные валенки даже в минус 50 спасут ноги от мороза, говорят специалисты. Объяснение простое: все тот же натуральный материал без всяких добавок. Производители отказываются даже от красителей. На фабрике делают зимнюю обувь, в том числе и с подошвой: резиновой и термопластичной. Ее, кстати, считают ортопедической.
Уже не только удобно, но и красиво. Валенки переживают ренессанс: они перестали быть однотипными, и теперь можно найти валенки-берцы, с вышивкой и даже на молнии. Товар на полках не задерживается.
За один зимний месяц на фабрике продают больше 10 тысяч пар шерстяной обуви. Работники шутят, что мороз – главная реклама. Они уверены: валенки вне моды.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Качественные валенки даже в минус 50 спасут ноги от мороза, говорят специалисты. Объяснение простое: все тот же натуральный материал без всяких добавок.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)