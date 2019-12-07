Обувь вне моды: валенки помогают белорусам не замерзнуть зимой

Источник материала: Mir24.TV Belarus

От воды не спасут, но в мороз – точно согреют! Валенки, оказывается, популярны и сегодня. Обувь, в которой будет тепло ногам даже в минус 50. Корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова побывала на фабрике в Беларуси, где валенки делают уже 90 лет.

Без единого шва. Делают белорусские валенки из овечьей шерсти. Это, кстати, самый теплый материал. За день работы уходит вагон сырья. Технология почти столетняя. Чтобы превратить шерсть в обувь, нужно около 40 манипуляций: чистят, замачивают, растягивают. Многое делают вручную.

Татьяна Владимировна на фабрике старожил: работает здесь больше 40 лет. О валенках, кажется, знает уже все. Нужное количество шерсти определяет даже на ощупь. Она убеждена: настоящие валенки обувь с душой.

«Я, во-первых, люблю эту работу, люблю это производство. Ну, а валенки у меня носят все. Вот у меня двое детей, невестка и зять – и все они носят валенки. Вот сейчас внучке тоже взяла валенки», – рассказала мастер производственного участка валяльно-войлочной фабрики Татьяна Лисовская.

В процессе изготовления валенок может уменьшится в десять раз. Поэтому в конце ему подбирают пару по длине.

«Размеры валенок не соответствуют обычным размерам обуви. И делают их, кстати, только на одну ногу. Т.е. левых и правых валенок нет. И уже в процессе носки они приобретают нужную форму», – указала ведущий экономист валяльно-войлочной фабрики Валентина Ерошкина.

Качественные валенки даже в минус 50 спасут ноги от мороза, говорят специалисты. Объяснение простое: все тот же натуральный материал без всяких добавок. Производители отказываются даже от красителей. На фабрике делают зимнюю обувь, в том числе и с подошвой: резиновой и термопластичной. Ее, кстати, считают ортопедической.

«Подошву мы покупаем противоскользящую. Она идет рифленая, специально вот такой протектор для наледи, чтобы не упасть, не поскользнуться. Мы проводили свои исследования и поняли, что это подошва хороша для наших валенок», – указала специалист валяльно-войлочной фабрики Майя Хадыко.

Уже не только удобно, но и красиво. Валенки переживают ренессанс: они перестали быть однотипными, и теперь можно найти валенки-берцы, с вышивкой и даже на молнии. Товар на полках не задерживается.

«Поставляем и на экспорт. В основном, это Украина, Казахстан, Латвия, Литва, Россия, конечно. Сейчас вот похолодало, и сразу спрос увеличился. И в магазин приезжают тоже. И больше заказов у нас», – отметила ведущий экономист валяльно-войлочной фабрики Валентина Ерошкина.

За один зимний месяц на фабрике продают больше 10 тысяч пар шерстяной обуви. Работники шутят, что мороз – главная реклама. Они уверены: валенки вне моды.