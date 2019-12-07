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Белорусский фильм номинирован на «Европейский Оскар»
08.12.2019 14:06 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Фото: кадр из фильма «Возера радасцi». Снимок предоставлен режиссером фильма Алексеем Полуяном
Белорусский фильм «Озеро радости» номинирован на премию Европейской киноакадемии, которую иногда еще называют европейским «Оскаром».
Об этом в Facebook сообщил режиссер картины Алексей Полуян, пишет
Полуян написал, что Международное жюри кинофестиваля в Лёвен (Бельгия) номинировало «Озеро радости» на European Film Awards.
— Отправляю теплые мысли всем, кто помог сделать это путешествие особенным.
«Озеро радости» — это фильм о девятилетней девочке Ясе, которая переживает смерть матери. Отец отправляет ее в интернат, но однажды она решает сбежать и вернуться домой. Актриса, сыгравшая главную роль, получила приз Best actress на фестивале FICBUEU в Испании. Фильм снят по роману известного писателя Виктора Мартиновича.Премия Европейской киноакадемии — ежегодная континентальная премия Европейской академии кино, учрежденная в 1988 году. По замыслу учредителей противопоставлена «Оскару» как главная кинематографическая премия Объединенной Европы и иногда называется европейским «Оскаром». «Озеро радости» номинировано на 33-ю по счету кинопремию, ее результаты озвучат в Рейкьявике (Исландия) в декабре 2020 года.
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Белорусский фильм «Озеро радости» номинирован на премию Европейской киноакадемии, которую иногда еще называют европейским «Оскаром».
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