Источник материала: Ежедневник



Фото: кадр из фильма «Возера радасцi». Снимок предоставлен режиссером фильма Алексеем Полуяном

Белорусский фильм «Озеро радости» номинирован на премию Европейской киноакадемии, которую иногда еще называют европейским «Оскаром».

Об этом в Facebook сообщил режиссер картины Алексей Полуян, пишет tut.by.

Полуян написал, что Международное жюри кинофестиваля в Лёвен (Бельгия) номинировало «Озеро радости» на European Film Awards.

— Отправляю теплые мысли всем, кто помог сделать это путешествие особенным.

«Озеро радости» — это фильм о девятилетней девочке Ясе, которая переживает смерть матери. Отец отправляет ее в интернат, но однажды она решает сбежать и вернуться домой. Актриса, сыгравшая главную роль, получила приз Best actress на фестивале FICBUEU в Испании. Фильм снят по роману известного писателя Виктора Мартиновича.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусский фильм номинирован на «Европейский Оскар» Белорусский фильм «Озеро радости» номинирован на премию Европейской киноакадемии, которую иногда еще называют европейским «Оскаром».

Премия Европейской киноакадемии — ежегодная континентальная премия Европейской академии кино, учрежденная в 1988 году. По замыслу учредителей противопоставлена «Оскару» как главная кинематографическая премия Объединенной Европы и иногда называется европейским «Оскаром». «Озеро радости» номинировано на 33-ю по счету кинопремию, ее результаты озвучат в Рейкьявике (Исландия) в декабре 2020 года.