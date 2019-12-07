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Врачу назначили досрочную пенсию, а через два года отменили. Вмешались Генпрокуратура и Верховный суд

08.12.2019 14:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Врачу-онкологу одной из больниц Минска в 2016 году назначали пенсию по возрасту за работу с особыми условиями труда, а в 2018-м — отменили и перевели на обычную трудовую. После этого медик пыталась обжаловать решение комитета по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома, а потом обратилась в суд. В Верховном суде рассказали, чем закончилась эта история с назначением пенсии.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Минчанка работала врачом-онкологом онкологического отделения с 10 июня 1991 года по 31 июля 2001 года во 2-й городской клинической больнице Минска. В феврале 2016 года ей назначили пенсию по возрасту за работу с особыми условиями труда.

Однако в июне прошлого года комиссия по назначению пенсий при администрации Советского района Минска отменила решение о назначении пенсии по возрасту за работу с особыми условиями труда. Женщине назначили обычную пенсию по возрасту (с даты достижения общеустановленного пенсионного возраста).

Причина — «первичными документами нанимателя не была подтверждена ее занятость в течение полного рабочего дня только лечением онкологических больных с применением химиотерапевтических препаратов, оперативными вмешательствами и манипуляциями», поясняют в Верховном суде. Проще говоря, пенсию по возрасту за работу с особыми условиями труда отменили из-за того, что врач-онколог якобы работала не полный рабочий день в особых условиях труда.

Врач-онколог сначала обжаловала это решение в комитете по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома, а потом — в суде Советского района Минска. В обоих случаях в удовлетворении жалобы медику отказали.

В марте этого года судебная коллегия по гражданским делам Минского городского суда отменила решение суда Советского района и вынесла новое решение. Жалобу врача-онколога признали обоснованной, а решение комитета по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома — неправомерным.

В августе прошлого года это решение оставили без изменения постановлением президиума Минского городского суда.

Как к ситуации подключились Генпрокуратура и Верховный суд

После этого к решению этой ситуации подключилась Генпрокуратура. Заместитель этого ведомства в протесте ставил вопрос об отмене решений Минского городского суда и оставить в силе то, которое вынес суд Советского района. Представитель Генпрокуратуры настаивал, что отсутствует доказательства работы врача-онколога с особыми условиями труда полный рабочий день.

— Судебная коллегия Верховного Суда, проверив материалы дела, обсудив доводы протеста, пришла к выводу о том, что оспариваемые судебные постановления соответствуют требованиям законодательства и оснований для их отмены не имеется, — сообщают в Верховном суде.

При проверке выяснилось, что должность врача-онколога была включена в перечень рабочих мест, которые дают право на пенсию по возрасту за работу с особыми условиями труда. Причина — врач-онколог «выполняла операции онкологическим больным и использовала при лечении пациентов отделения противоопухолевые химиопрепараты», уточняют в Верховном суде. «Следовательно, заявитель имела право на пенсию по возрасту за работу с особыми условиями труда при условии занятости на этих работах полный рабочий день», — поясняют в Верховном суде.

В итоге в октябре этого года судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда оставила протест заместителя Генпрокурора без удовлетворения, а врачу-онкологу возобновили выплату пенсии за работу с особыми условиями труда.

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Теги: Минск
 
 
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Врачу-онкологу одной из больниц Минска в 2016 году назначали пенсию по возрасту за работу с особыми условиями труда, а в 2018-м - отменили и перевели на обычную трудовую.
 
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